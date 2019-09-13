«Ростелеком» в Коми помогает управляющим компаниям контролировать придомовую территорию

В августе Коми филиал ПАО «Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения два многоквартирных жилых дома в поселке городского типа Нижний Одес Сосногорского района. Специалисты компании установили на подъездах 8 видеокамер, которые обеспечивают обзор входов и придомовой территории. Заказчик услуги, управляющая компания «Жилсервис», предоставила доступ к информации с камер своей диспетчерской службе и полиции.

С помощью интернета видеокамеры подключаются к системе облачного видеонаблюдения «Ростелекома». Именно это позволяет пользователям услуги экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензиях, оплате труда персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности.

Система дает возможность заказчику индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: фиксировать определенные действия, например, движение или вход в периметр. Управление услугой осуществляется с помощью личного кабинета. Записи с камер доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства, подключенного к интернету, в соответствии с выданными администратором правами. Владелец системы может самостоятельно управлять видеоархивом и предоставлять доступ ко всем или отдельным точкам видеонаблюдения необходимым пользователям.

Александр Милевский, директор УК «Жилсервис»:

- Это два пробных дома из тридцати трех, которые находятся у нас в управлении. Нужно отдать должное связистам – сделали всё быстро и качественно. И то время, которое мы пользуемся услугой, показывает ее актуальность и полезность. Теперь детская площадка около одного из домов находится под присмотром, и двор, где бывали случаи хулиганства, также в поле зрения полиции. Уверен, что наличие камер видеонаблюдения делает эти локации более спокойными. В будущем мы рассматриваем возможность установки видеокамер и на другие дома.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

- Видеонаблюдение – это лишь небольшая часть тех решений, которые может предложить «Ростелеком» управляющим компаниям, чтобы сделать дома «умными». Когда мы подключаем дом к оптоволоконной линии, мы не просто обеспечиваем его высокоскоростным интернетом, но и получаем возможность установить систему, у которой очень много полезных функций. Ее можно использовать как домофон или для дистанционного управления шлагбаумом. Система может считывать и передавать поставщикам ресурсов показания счетчиков, а также уведомлять жильцов: например, об общем собрании или необходимости эвакуации в случае пожара. Возможностей очень много. И это важно, что управляющие компании не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах делают первые шаги навстречу цифровому будущему.