Смартфоны готовятся к новой эре: МегаФон разогнал 5G

Оператор показал рекордную скорость в сети пятого поколения – 2,46 Гбит/с. Новые скорости будут нужны для развития беспилотного транспорта, «умных» городов, телемедицины, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

- Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах.

5G – современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Сегодня 5G есть лишь в 20 странах мира, среди которых Финляндия, Южная Корея, Китай, США, Великобритания и Германия. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. Для абонента наступит новая эра – он быстро будет загружать «тяжелые» файлы. Например, три сезона «Игры престолов» сможет скачать за 3 минуты, уже сидя в самолете, если не сделал это заранее.

Высокие скорости интернета особенно ценны там, где от этого зависят жизни людей. Например, 5G обеспечит стабильный видеосеанс врачу высокой квалификации, чтобы он дистанционно помогал коллеге.

Намного ценнее будет применение технологии там, где от этого зависят жизни людей. Например, 5G позволит дистанционно управлять машинами и роботами там, где опасно находиться человеку, например, при проведении саперных работ, или обеспечить стабильный видеосеанс врачу высокой квалификации, чтобы он дистанционно помогал коллеге.

В МегаФоне, Sony, Nokia и Qualcomm уверены, что результаты тестирования позволят выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов.