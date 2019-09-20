Экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля выпустили на свободу

Бывшего председателя Государственного совета Республики Коми и фигуранта «дела Гайзера» выпустили на свободу. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

Напомним, что Игоря Ковзеля осудили за мошенничество, связанное с покупкой Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми 98 процентов долей «Сыктывкарского промышленного комбината». Тогда фонд купил доли по цене, завышенной на 60 миллионов рублей. Продавцом была оффшорная компания, которую контролировал ещё один фигурант «дела Гайзера» и бизнесмен Александр Зарубин.

Также экс-председателя Госсовета осудили за легализацию денежных средств, полученных незаконным путем. По статье о взятке в виде половины акций сыктывкарской гостиницы «Авалон» Игоря Ковзеля оправдали.

В итоге, Замоскворецкий суд назначил ему наказание в виде шести лет в колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей.

18 сентября Московский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения бывшему чиновнику. Новой меры пресечения суд Игорю Ковзелю не назначил. Вчера он вышел на свободу.

Игорь Ковзель освобожден! Позади тяжелые четыре года борьбы! Ура! — такой подписью сопроводил Руслан Закалюжный совместное фото с подзащитным на фоне СИЗО № 2 «Лефортово».

Генпрокуратура России с таким приговором не согласилась и подала апелляцию, добиваясь для Игоря Ковзеля наказания за взяточничество и участие в организованном преступном сообществе. Слушания по «делу Гайзера» в суде апелляционной инстанции продолжатся 26 сентября.