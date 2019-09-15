2019-09-15T12:25:36+03:00
Общество

Убийца сделал селфи на фоне трупа и в полиции обронил телефон

Воркутинца посадили на 20 лет
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У одного из убитых северянин украл даже сигаретыУ одного из убитых северянин украл даже сигаретыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Воркуте посадили местного жителя, который убил двух человек и сделал селфи с одной из своих жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел еще 6 октября прошлого года в поселке Северный. Воркутинец выпивал с приятелем, и между ними возникла ссора. Северянин схватил нож и как минимум 13 раз ударил им своего собутыльника в живот. В результате пострадавший скончался от потери крови.

Однако на этом убийца не остановился. Он воткнул в шею своей жертвы четыре ножа и сфотографировался на фоне трупа. После этого преступник забрал из квартиры телефон и бытовую технику. Стоимость ущерба превысила 14 тысяч рублей.

Затем убийца отправился на такси отправился в центр Воркуты. Около дома на улице Яновского у злоумышленника произошел конфликт со случайным прохожим. Воркутинец четыре раза ударил мужчину ножом, совершив уже второе убийство за день. Затем мужчина решил проверить карманы убитого. Он взял телефон, деньги и даже сигареты. Сумма ущерба превысила семь тысяч рублей.

Далее преступник отправился в один из ресторанов. Там он стал показывать окружающим фото и видео с места первого убийства. Выпив еще, мужчина стал вести себя еще более неадекватно, и тогда посетители вызвали полицию. Прибыв на место, правоохранители тут же задержали воркутинца.

В отделении полиции у убийцы из кармана выпал телефон, экран которого не был заблокирован. поэтому правоохранители увидели на экране фотографию с убитым мужчиной. Стражи порядка спросили у задержанного о том, кто запечатлен на снимке. Воркутинец ответил, что этого человека больше нет в живых. Мужчина признал вину во всех четырех совершенных преступлениях.

Верховный суд Коми признал северянина виновным в убийстве двух человек, а также в двух кражах. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Этот срок убийца проведет в исправительной колонии строгого режима. Затем он еще год будет ограничен в свободе. Приговор пока не вступил в законную силу. Согласно законодательству, только за убийство двух человек северянина могли приговорить к пожизненному заключению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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