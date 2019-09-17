Вместе с Александром Рукавишниковым будут судить его помощницу

В суд направили дело, фигурантом которого является Александр Рукавишников. Директора «САТП № 1» будут судить вместе с его помощницей и бухгалтером Натальей Гайдеек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

Наталья Гайдеек работала в «Сыктывкарском автотранспортном предприятии № 1» главным бухгалтером. После перешла на должность бухгалтера в АО «Комиавтотранс». По версии следствия, она помогала Александру Рукавишникову скрыть растрату в 50 миллионов рублей. Правоохранительные органы считают, что этими деньгами индивидуальным предпринимателям заплатили за ремонт и обслуживание транспорта. Причем, оплачивались и невыполненные работы. Позже предприниматели обналичивали деньги и передавали их фигурантам дела.

Также Александр Рукавишников и Наталья Гайдеек обвиняются в том, что предоставили в налоговые органы сведения о назначении подставных лиц на должности директоров ряда аффилированных с «САТП № 1» организаций . Это привело к тому, что в едином реестре юридических лиц появилась ложная информация.

Фигуранты дела свою вину не признали. Сейчас их дело направлено в суд для рассмотрения. Напомним, что ранее Александра Рукавишникова отпустили из-под домашнего ареста.

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