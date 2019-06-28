В Сыктывкаре экс-директор САТП №1 Рукавишников останется под домашним арестом до августа
Сыктывкарский горсуд продлил меру пресечения бывшему директору ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» Александру Рукавишникову. Фигурант дела о растрате останется под домашним арестом до 2 августа.
Напомним, Александру Рукавишникову вменяется в вину растрата в сумме 53 млн 824 тысяч 659 рублей. Также следствие предполагает, что с его подачи в налоговые органы были предоставлены данные о назначении подставных лиц на должности директоров аффилированных организаций — ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №2», ООО «Комиавтотранс ЖКХ», ООО «Коми Автолайн», ООО «Транспортно-ремонтный комплекс», ООО «Перевозчик», ООО «Пригородные перевозки», ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие», что повлекло внесение об этих лицах сведений в единый государственный реестр юридических лиц.
Рассматривая ходатайство о продлении меры пресечения, суд учитывал личность обвиняемого и обстоятельств совершения преступлений, в которых он подозревается. Об этом сообщается на официальном сайте Сыктывкарского городского суда.
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