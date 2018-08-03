В столице Коми задержан директор Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1

3 Авг. 16:58 2018-08-03T16:59:26+03:00

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Директора САТП №1 Александра Рукавишникова подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ). По версии следствия, Александр Рукавишников брал откаты с подрядчиков. Сегодня Рукавишников был задержан силовиками, сообщает Следственный комитет по Коми.

По данным следствия, фигурант в период с декабря 2016 года до августа 2018 года получал от индивидуального предпринимателя, через двух посредников, незаконные денежные вознаграждения. За это он заключал подрядные договоры на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автобусов. За этот период подозреваемым было получено около шести миллионов рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.204 УК РФ (незаконная передача денежных средств в особо крупном размере лицу, выполняющему управленческие функции за совершение действий в интересах дающего лица). Посредники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении директора Сыктывкарского автотранспортного предприятия меры пресечения.