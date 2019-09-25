2019-09-25T16:26:30+03:00
Общество

Приглашенной звездой на премьере Театра оперы и балета станет солистка Кремлевского балета

Сыктывкарцы увидят её в главной роли в «Золушке»
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: https://vk.com/kremlinpalaceИсточник фото: https://vk.com/kremlinpalace
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Руководство Театра оперы и балета Республики Коми сегодня рассказало о премьерах, которые артисты готовят для 62 театрального сезона. Одной из новых постановок станет балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. В один из дней премьеры на сцене сыктывкарского театра выступит приглашенная звезда Алина Каичева из «Кремлевского балета»

Театралам столицы Коми придется не раз расстегнуть кошельки. 11 октября артисты впервые споют на русском языке в опере «Дон Паускале»: до этого она звучала только на итальянском языке. Одним из главных премьерных событий 62 театрального сезона станет премьера балета «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Премьерные показы назначили на 15 и 16 ноября.

— С музыкой Сергея Прокофьева работать непросто. Мы долго бились, чтобы получить разрешение на использование музыки от наследников композитора. Они очень ревностно следят за тем, чтобы замысел Сергея Прокофьева не выворачивали наизнанку. Также мы изучили историю создания балета и либретто к нему. Нам помогала Нелли Кравиц - профессор из Тель-Авивского университета, хорошо разбирающайся в музыке Прокофьева, — рассказала главный балетмейстер Марианна Рожкина.

В один из дней премьеры в Сыктывкар приедет ведущая солистка театра «Кремлевский балет» Алина Каичева. Она выступит вместе с солистом Театра оперы и балета Коми Ринатом Бикмухамбетовым. В другом составе главные роли будут исполнять Натальи Супрун и Роман Миронов.

Главный дирижер Роман Денисов подчеркнул, что музыка Сергея Прокофьева — «настоящий вызов для оркестра».

Также сыктывкарских зрителей ждет концерт хора Театра оперы и балета и премьера оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». У последней оперы будет несколько актерских составов.

Также жители столицы Коми увидят несколько восстановленных постановок с артистами-новичками. Напомним, что об этом говорили сегодня на пресс-конференции в Театре оперы и балета республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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