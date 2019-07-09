Дирижер Азат Максутов с сожалением покинул театр оперы и балета Коми

Театральное межсезонье подпортило настроение сыктывкарским ценителям музыки. Театр оперы и балета Коми покинул главный дирижер Азат Максутов, занимавший руководящий пост в учреждении культуры с 2013 года.

С именем Азата Максутова связаны самые высокие достижения театра - лучшие спектакли всех жанров, обогатившие театральный репертуар, - это оперы, оперетты, мюзиклы, балеты. Стоит вспомнить одну из ярчайших премьер 2017 года - оперу "Сказки Гофмана", вошедшую в лонг-лист Российской национальной премии "Золотая маска", также спектакль стал лауреатом национальной премии "Онегин" в номинации "Состав". Оркестр рос и развивался вместе с руководителем. Настоящим триумфом и признанием высокого уровня профессионализма сыктывкарских музыкантов можно назвать совместный концерт с пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым. Годы плодотворной работы, по признанию самого маэстро, надолго останутся в его сердце.

- Мне очень жаль покидать Сыктывкар и республику Коми. Ведь у нас с артистами был подлинный творческий союз и нам многое удалось сделать вместе, - сообщил "КП в Коми" Азат Максутов.

О своих планах на будущее он предпочел не сообщать.

Большой потерей для театра считает уход дирижера прима оперной труппы заслуженная артистка России Ольга Сосновская:

- Азат Барыевич высоко ценил наш театр и, насколько мне известно, не искал новое место работы. Он внес большой вклад в обновление репертуара, кропотливо работал над новыми спектаклями. И то, что театр вышел на совершенно новый уровень работы есть, в частности, и его большая заслуга. Меня всегда удивлял высокий уровень работоспособности Азата Максутова. Особенно это проявлялось на гастролях в Великобритании. Он дирижировал оркестром 30 дней подряд. Это не каждому под силу. Надо обладать огромной выносливостью и энергией, чтобы целый месяц отдаваться целиком оркестру и солистам.

Отметим, что сейчас на официальном сайте театра размещено объявление о конкурсе на должности "главного дирижера" и "дирижера". Заявки принимаются до 9 августа. И, судя по всему, уже к началу сезона руководство театра обнародует имена новых руководителей оркестра.

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