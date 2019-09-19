В ЛУКОЙЛ-Коми реализуется проект «Зеленый офис 2.0»

Работники ухтинского подразделения предприятия, например, собирают и сдают на переработку макулатуру и батарейки. А на одном из промыслов уже начали вести раздельный сбор бытовых отходов.

С прошлого года в структурном подразделении ЛУКОЙЛ-Коми – территориальном производственном предприятии ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз - стартовал проект «Зеленый офис 2.0».

«Зеленый офис» – это не просто рабочее помещение, в декоре которого использовано много зелени, а целая философия разумного управления организацией, направленная на максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Так, в каждом кабинете и местах общего пользования рядом с оргтехникой установлены корзины, в которые собирается макулатура. За 2018 года специалисты предприятия собрали и передали на вторичную переработку 1,2 тонны бумаги. Из нее, к слову, можно изготовить более 35 тысяч обычных ученических тетрадей.

В этом году лукойловцы наладили сбор отработанных батареек. Для сведения: одна пальчиковая батарейка может загрязнить ядовитыми веществами примерно 20 квадратных метров почвы или 400 литров питьевой воды.

В этом году лукойловцы пошли дальше, наладив сбор отработанных батареек. Для сведения: одна пальчиковая батарейка может загрязнить ядовитыми веществами примерно 20 квадратных метров почвы или 400 литров питьевой воды. Поэтому важно не выбрасывать их вместе с обычными бытовыми отходами, а передавать на утилизацию на специализированные заводы.

Для этого экологи предприятия предложили установить в офисе специальный контейнер для сбора отработанных батареек, что и было сделано. Сейчас емкость медленно, но верно наполняется.

К офисным сотрудникам присоединились и работники нефтепромысла. Коллективы Цеха по подготовке и перекачке нефти и Комплексного цеха по добыче нефти и газа №1 по своей инициативе с апреля ведут раздельный сбор твердых бытовых отходов.