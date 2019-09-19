Сыктывкарцы раскритиковали новый арт-объект в Мичуринском парке: «Идея хорошая, реализация - нет»

17 сентября в Мичуринском парке Сыктывкара презентовали декоративный мостик почти за 800 тысяч рублей. По словам чиновников, он станет «символом любви и центром притяжения для фотографирования». Однако сыктывкарцам мостик не понравился, о чем они честно написали в комментариях к статье на сайте «КП в Коми».

По мнению людей, конечный объект не соответствует цене, затраченной на его создание. «Домик можно за 800 тысяч поставить, а тут мостик», - пишет Марина Мышаева. Николай Андреев категорично заявил: «Да ему цена 15 тысяч рублей».

Когда споры о цене утихли, на авансцену вышли рассуждения об эстетической составляющей проекта.

- Я не представляю, чтобы в этой клетке можно было испытывать любовный комфорт. Вот был бы ручей под мостом или декоративный плющ, мох, камни. Идея-то хорошая, но реализована без участия талантливого художника. Когда же будут подключать к этим арт - объектам городских художников? - высказал свое мнение Олег Аникиенко.

Горожане уверены, что арт-объект, заявленный как «центр притяжения влюбленных», должен выглядеть по-другому.

- Арочные пролеты можно было бы сделать в виде сердца. Народный конкурс надо объявлять на такие мероприятия, - уверена Людмила Шнаб.

Кроме того, сыктывкарцам не очень понятна функциональная составляющая проекта. «Какая польза от этого сооружения?» - спрашивает Татьяна Дальке. На этот вопрос ответили представители городской мэрии в комментариях на паблике «КП в Коми»: «Новый арт-объект - декоративный деревянный мост - объединил тропинку для пеших прогулок и зону отдыха с уличной мебелью».

Однако некоторые горожане отметили, что проект не покоробил их тонкие эстетические чувства: «Ну хоть мостик, а не камни в сетках» ( не так давно в Мичуринском парке установили габионы — сетчатая емкость, заполняемая камнями — ред.)

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