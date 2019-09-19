Студенты и работники УГТУ просят Дмитрия Медведева спасти вуз

Студенты и работники Ухтинского государственного технического университета написали открытое письмо Дмитрию Медведеву. Инициативная группа призывает председателя российского правительства проанализировать ситуацию, сложившуюся в вузе, и принять меры для её исправления и борьбы с коррупцией.

— Под угрозу поставлена безопасность, обеспечение нормальной деятельности федерального учреждения, одного из двух высших учебных заведений Республики Коми, в котором работает свыше 1000 сотрудников и обучается почти 8000 студентов, в том числе иностранных студентов из Дальнего и Ближнего зарубежья – около 500, которые тоже озабочены негативными и вопиющими фактами, которые имеют место быть в Ухтинском государственном техническом университете, — пишут авторы обращения.

Они называют события, происходящие в УГТУ, беспределом и утверждают, что в его центре находится президент учебного учреждения и бывший ректор Николай Цхадая. Члены инициативной группы заявляют, что к концу ректорской деятельности Николая Цхадая вуз накопил долгов на сумму в 441 миллион рублей, несмотря на годовой бюджет в 1,1 миллиарда рублей. Также после его перехода на должность президента ряд контрагентов обратился в суд, чтобы взыскать задолженности. На 22 мая этого года они оставляли 82 миллиона рублей. Долг привел к тому, что счета университета заблокировали и студенты перестали получать стипендию.

Ещё авторы письма обвиняют президента в опозданиях при выплатах зарплаты, служебном подлоге, нецелевом расходовании средств.

Часть письма уделили бывшему врио ректора Дмитрию Беляеву: авторы считают, что он не прошел аттестацию при подготовке к выборам ректора из-за постороннего вмешательства, а не из-за несоответствия требованиям.

Люди, создавшие открытое письмо, в конце потребовали провести полную проверку финансово-хозяйственной деятельности УГТУ за последние десять лет, проверить законность избрания и назначения Николая Цхадая на должность президента, дать правовую и иную оценку его действиям по фактам давления на коллектив университета, проверить законность решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России о непрохождении аттестации Дмитрием Беляевым на должность ректора УГТУ, допустить его к выборам ректора УГТУ и восстановить в должности врио ректора УГТУ.

Глава профсоюза УГТУ Александр Качесов сообщил, что письмо создали ещё месяц назад. Инициатором выступила группа студентов и преподавателей. Обращение уже отправили в секретариат председателя правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Беляев уволился с поста врио ректора УГТУ

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале (подробности)