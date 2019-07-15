2019-07-15T14:44:08+03:00
Общество

Дмитрий Беляев уволился с поста врио ректора УГТУ

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 12 июля
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
vk.comvk.com
Изменить размер текста:

Врио ректора УГТУ Дмитрий Беляев написал заявление об увольнении с 12 июля по собственному желанию и покинул вуз, уволился с поста, о чем он сообщил в своем в телеграм-канале 12 июля.

- Министерство науки и высшего образования РФ (по своей воле или нет, не уточнял, хотя знаю) предложило мне несколько вариантов моего сегодняшнего увольнения. Они готовились и, было заметно, сильно нервничали. Как, впрочем, и я. Тоже человек. Если учредитель (Минобрнауки России) не хочет видеть меня в качестве руководителя вуза, то что я могу поделать с этим крайним нежеланием меня видеть в качестве руководителя вуза со стороны учредителя? - сообщает Беляев.

13 июля в телеграм-канале он добавил, что уходит по собственной инициативе, чтобы в преддверии аккредитации вуза не стать для коллег обузой. Приказ Минобранауки снял с уволившегося врио ректора всю ответственность — правовую, налоговую, финансовую, по безопасности. Сейчас Дмитрий Беляев официально безработный. Но он отмечает, что в этом нет ничего страшного, жизнь не заканчивается.

Напомним, что 18 июня аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования России неожиданно не аттестовала Дмитрия Беляева на пост ректора УГТУ, хотя он казался единственным реальным кандидатом на этот пост. Зато аттестацию прошли два других кандидата - заместитель генерального директора по науке АО«Гипрогазцентр» Руслан Агиней и директор Воркутинского филиала УГТУ Иван Курт. Кстати, первый назначен врио ректора вуза после увольнения Беляева.

Студенты и сотрудники УГТУ были расстроены этим решением и даже записали видеообращение в защиту врио ректора. Они отмечали, что с приходом Беляева в вузе начали проводить демократические реформы, которые всем пришлись по душе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непрошедший аттестацию на пост ректора УГТУ Дмитрий Беляев: «Продолжаем работать дальше»

В соцсетях распространяют открытое письмо от работников вуза и студентов в поддержку врио УГТУ (подробности)

«Мы не хотим, чтобы наш ссуз был уничтожен». Сыктывкарский индустриальный колледж выступает против реорганизации

Свою точку зрения работники учебного заведения, студенты и их родители подробно развернули в открытом письме главе Коми Сергею Гапликову (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора
В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода
В Ухте вахтовик пытался купить шины и лишился 14 тысяч рублей
В Сыктывкаре водитель автобуса «уронил» двух пенсионерок
Сыктывкар и Эжву предлагают соединить велодорожками
На пожаре в Ухте спасли троих 15-летних подростков
Сыктывкарец пил на кладбище с другом и избил его тростью
В Сыктывкаре автоледи "повесила" на жильцов долг за упавший на ее машину снег
Спортсмены Коми: "Нам нравится атмосфера Всероссийской спартакиады в Йошкар-Оле"
В Усть-Усе планируется открыть модульную баню
Воркутинец, избивший четырехлетнюю дочь до комы, выплатит 1 млн рублей
Министр экономики Коми Марина Анисимова пойдет на повышение в Москву
На выходных в Коми потеплеет
"Война - не игра!" - жители Воркуты комментируют появление детской площадки в стиле милитари
Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе
В Усть-Куломском районе Коми медведь напал на стадо овец
В Коми собака напала на собственного хозяина
Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»
Министр финансов Коми Галина Рубцова получила портфель вице-премьера
В Воркуте продолжают возрождать скульптуры советских времен
В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми
В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы