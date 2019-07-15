Дмитрий Беляев уволился с поста врио ректора УГТУ

Врио ректора УГТУ Дмитрий Беляев написал заявление об увольнении с 12 июля по собственному желанию и покинул вуз, уволился с поста, о чем он сообщил в своем в телеграм-канале 12 июля.

- Министерство науки и высшего образования РФ (по своей воле или нет, не уточнял, хотя знаю) предложило мне несколько вариантов моего сегодняшнего увольнения. Они готовились и, было заметно, сильно нервничали. Как, впрочем, и я. Тоже человек. Если учредитель (Минобрнауки России) не хочет видеть меня в качестве руководителя вуза, то что я могу поделать с этим крайним нежеланием меня видеть в качестве руководителя вуза со стороны учредителя? - сообщает Беляев.

13 июля в телеграм-канале он добавил, что уходит по собственной инициативе, чтобы в преддверии аккредитации вуза не стать для коллег обузой. Приказ Минобранауки снял с уволившегося врио ректора всю ответственность — правовую, налоговую, финансовую, по безопасности. Сейчас Дмитрий Беляев официально безработный. Но он отмечает, что в этом нет ничего страшного, жизнь не заканчивается.

Напомним, что 18 июня аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования России неожиданно не аттестовала Дмитрия Беляева на пост ректора УГТУ, хотя он казался единственным реальным кандидатом на этот пост. Зато аттестацию прошли два других кандидата - заместитель генерального директора по науке АО«Гипрогазцентр» Руслан Агиней и директор Воркутинского филиала УГТУ Иван Курт. Кстати, первый назначен врио ректора вуза после увольнения Беляева.

Студенты и сотрудники УГТУ были расстроены этим решением и даже записали видеообращение в защиту врио ректора. Они отмечали, что с приходом Беляева в вузе начали проводить демократические реформы, которые всем пришлись по душе.

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