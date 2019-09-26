2019-09-26T11:05:19+03:00
Общество

В сыктывкарском поселке бродят два волка

Жители Верхней Максаковки сильно тревожатся из-за незваных гостей
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Источник фото: KP.RU-КрасноярскИсточник фото: KP.RU-Красноярск
Изменить размер текста:

Сыктывкарец Артур Тереск опубликовал видео, снятое в Верхней Максаковке. На нем видно, как два волка перебегают через освещенную улицу. Незваных гостей запечатлела камера, которая висела во дворе дома на 2-ой Белоборской улице: волки вышли к человеческому жилью.

Фото Михаила Степанова

Фото Михаила Степанова

Жители поселка не первый раз жалуются на лесных зверей, которых не пугают ни собаки, ни люди.

— Сегодня рано утром взрослый волк прямо во дворе нашего дома снял с цепи собаку. После он благополучно последовал в сторону конечной остановки 25 автобуса. Это четко видно по следам, — пишет Михаил Степанов.

Автор видео - Артур Тереск.!!!БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!!! 23 сентября 2019 год Время 21:46 Съемка камерой во дворе дома

Напомним, что это не первый случай выхода лесных зверей к людям. Недавно это привело к трагедии: в Едве волк загрыз 14-летнюю девочку. Жители Коми напуганы. Дикие животные обнаглели настолько, что не пугаются ни машин, ни находящихся рядом людей: так, в ухтинском поселке Седью на видео сняли медвежонка, который как ни в чем не бывало прошел рядом с работающим автомобилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пригороде Сыктывкара более 50 охотников патрулируют территорию поселка в поисках волков

Жители Верхней Максаковки обеспокоены сложившейся ситуацией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Новости 24
В Коми больше всего своей жизнью довольны ухтинцы
В Коми мужчина зарубил косой-горбушей родную мать
В Коми педофила приговорили к 16 годам «строгача»
Экс-министр здравоохранения Коми получил условный срок за мошенничество
Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибели 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто