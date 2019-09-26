В сыктывкарском поселке бродят два волка

Сыктывкарец Артур Тереск опубликовал видео, снятое в Верхней Максаковке. На нем видно, как два волка перебегают через освещенную улицу. Незваных гостей запечатлела камера, которая висела во дворе дома на 2-ой Белоборской улице: волки вышли к человеческому жилью.

Фото Михаила Степанова

Жители поселка не первый раз жалуются на лесных зверей, которых не пугают ни собаки, ни люди.

— Сегодня рано утром взрослый волк прямо во дворе нашего дома снял с цепи собаку. После он благополучно последовал в сторону конечной остановки 25 автобуса. Это четко видно по следам, — пишет Михаил Степанов.

Автор видео - Артур Тереск.!!!БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!!! 23 сентября 2019 год Время 21:46 Съемка камерой во дворе дома

Напомним, что это не первый случай выхода лесных зверей к людям. Недавно это привело к трагедии: в Едве волк загрыз 14-летнюю девочку. Жители Коми напуганы. Дикие животные обнаглели настолько, что не пугаются ни машин, ни находящихся рядом людей: так, в ухтинском поселке Седью на видео сняли медвежонка, который как ни в чем не бывало прошел рядом с работающим автомобилем.

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