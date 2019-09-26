2019-09-26T13:13:28+03:00
Общество

«Как я начал бизнес с нуля». Основатель сыктывкарской пиццерии расскажет, как не боятся и начать действовать

Приглашаем всех желающих на встречу «Кейсы и инсайды: разговор с основателем пиццерии»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива «Пронькерс Пицца»Фото из архива «Пронькерс Пицца»
Изменить размер текста:

Многие сыктывкарцы мечтают открыть свой бизнес. Но рассказы о многочисленных неудачах знакомых и новости о сложной экономической ситуации в стране подрезают крылья. Как не боятся и начать действовать? Об этом расскажет руководитель молодой и перспективной компании «Пронькерс Пицца» Михаил Пронько на встрече «Кейсы и инсайды: разговор с основателем пиццерии».

Любой бизнес — это уникальная комбинация из взлетов и падений, озарений и тупиков. Личный опыт тех, кто идет через тернии к прибыли, бесценен. Поэтому газета «Комсомольская правда в Коми» приглашает всех желающих принять участие в интересной встрече, где спикер с огромным багажом знаний и опыта расскажет, каково это открывать и развивать бизнес в Сыктывкаре.

Итак, в субботу, 28 сентября в 11:00 газета «Комсомольская правда в Коми» в рамках проекта «Взаимный интерес» устраивает встречу с руководителем пиццерии Михаилом Пронько. У участников встречи есть шанс не только послушать историю успеха, но и пообщаться лично с основателем одной из самых быстро развивающихся компаний столицы Коми. На встрече вы можете задать любые вопросы про бизнес. Например:

- Какие ошибки при запуске своего предприятия можно допустить?

- Как и за счет чего конкурировать на рынках?

- Откуда брать энергию и идеи?

Бонус мероприятия — мастер-класс по приготовлению пиццы от создателя пиццерии Михаила Пронько.

Во встрече может принять участие любой желающий. Достаточно пройти регистрацию по ссылке - https://forms.gle/scEgmEVh2TyTpnEt8

Место встречи - Пронькерс Пицца, улица Певомайская, 62

Время — 28 сентября, в 11:00

Ждем вас! Приходите!

Кстати, «КП-Коми» запускает голосование в конкурсе Бизнесмен из народа. На него заявились предприниматели из абсолютно разных сфер и разных возрастов. Но всех участников объединяет то, что они не пасуют перед трудностями и не боятся переносить свои мечты в реальность. Проголосовать можно вот ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Новости 24
В Коми больше всего своей жизнью довольны ухтинцы
В Коми мужчина зарубил косой-горбушей родную мать
В Коми педофила приговорили к 16 годам «строгача»
Экс-министр здравоохранения Коми получил условный срок за мошенничество
Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибели 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто