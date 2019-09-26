«Как я начал бизнес с нуля». Основатель сыктывкарской пиццерии расскажет, как не боятся и начать действовать

Многие сыктывкарцы мечтают открыть свой бизнес. Но рассказы о многочисленных неудачах знакомых и новости о сложной экономической ситуации в стране подрезают крылья. Как не боятся и начать действовать? Об этом расскажет руководитель молодой и перспективной компании «Пронькерс Пицца» Михаил Пронько на встрече «Кейсы и инсайды: разговор с основателем пиццерии».

Любой бизнес — это уникальная комбинация из взлетов и падений, озарений и тупиков. Личный опыт тех, кто идет через тернии к прибыли, бесценен. Поэтому газета «Комсомольская правда в Коми» приглашает всех желающих принять участие в интересной встрече, где спикер с огромным багажом знаний и опыта расскажет, каково это открывать и развивать бизнес в Сыктывкаре.

Итак, в субботу, 28 сентября в 11:00 газета «Комсомольская правда в Коми» в рамках проекта «Взаимный интерес» устраивает встречу с руководителем пиццерии Михаилом Пронько. У участников встречи есть шанс не только послушать историю успеха, но и пообщаться лично с основателем одной из самых быстро развивающихся компаний столицы Коми. На встрече вы можете задать любые вопросы про бизнес. Например:

- Какие ошибки при запуске своего предприятия можно допустить?

- Как и за счет чего конкурировать на рынках?

- Откуда брать энергию и идеи?

Бонус мероприятия — мастер-класс по приготовлению пиццы от создателя пиццерии Михаила Пронько.

Во встрече может принять участие любой желающий. Достаточно пройти регистрацию по ссылке - https://forms.gle/scEgmEVh2TyTpnEt8

Место встречи - Пронькерс Пицца, улица Певомайская, 62

Время — 28 сентября, в 11:00

Ждем вас! Приходите!

Кстати, «КП-Коми» запускает голосование в конкурсе Бизнесмен из народа. На него заявились предприниматели из абсолютно разных сфер и разных возрастов. Но всех участников объединяет то, что они не пасуют перед трудностями и не боятся переносить свои мечты в реальность. Проголосовать можно вот ЗДЕСЬ.