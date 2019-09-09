2019-09-09T18:04:06+03:00
Общество

В конкурсе "Бизнесмен из народа" началось голосование!

Выбрать понравившегося участника можно будет до 29 сентября
Дарья ЮДИНА
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В конкурсе "Бизнесмен из народа" началось голосованиеВ конкурсе "Бизнесмен из народа" началось голосование
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"КП-Коми" запускает голосование в конкурсе "Бизнесмен из народа". На него заявились предприниматели из абсолютно разных сфер и разных возрастов. Но всех участников объединяет то, что они не пасуют перед трудностями и не боятся переносить свои мечты в реальность.

Чья история успеха нравится вам больше: юного фермера Алены Купэ, творческого педагога Екатерины Бабиной, пекаря Марии Немчиновой или изобретателя Николая Филенко?

Может быть вы болеете за кого-то из сыктывкарских бизнесменов: Романа Гончара, Анатолия Рубаняка, Светлану Турову, Наталью Холопову, Якова Максимова, Наталью Прощенко, Марину Делкову, Евгения Дементьева?

Возможно, вас привлекает увлеченность Евгения Бугримова, Алексея Некрасова или Антона Щербовича?

Вы можете приблизить победу понравившегося участника, отдав за него свой голос один раз в сутки. Голосование продлится до 29 сентября. 2 октября мы подведем итоги, а позже наградим победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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