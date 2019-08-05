Конкурс «Бизнесмен из народа»: Светлана Турова вывела на пик моды коми узоры

«Комсомольская правда в Коми» продолжает конкурс «Бизнесмен из народа». Сегодня к нашему состязанию присоединилась Светлана Турова, владелица творческой мастерской «Югыд-арт».

Ее бизнес вырос из хобби. Рукоделием Светлана занимается всю сознательную жизнь, любовь к кропотливому ручному труду ей привила бабушка.

- Большинство бабушек вяжут носочки и варежки, а моя вязала игрушки. Видимо, она настолько заразила меня этим, что даже спустя годы я не потеряла интерес к игрушкам, - вспоминает сейчас Светлана Турова.

Добрая бабушка вложила в душу внучки любовь и уважение к родным традициям. Открывая мастерскую, Светлана задалась сложнейшей задачей: вывести в тренд аутентичные и несправедливо забытые коми узоры. Бизнес предпринимательницы связан с производством игрушек и одежды с национальным орнаментом. Закупив станки для вязания, Светлана Турова запустила производство сувениров, платьев, костюмов, свитеров, шапочек, шарфиков и варежек с национальными принтами.

Сейчас о мастерской «Югыд-арт» знают далеко за пределами Коми, и от заказов нет отбоя. Благодаря Светлане Туровой национальные узоры вышли на пик моды. И сейчас уже нередко можно встретить на улицах Сыктывкара красавиц в нарядах, изготовленных мастерицами «Югыт-арт». Первые лица республики на больших праздниках, стремясь подчеркнуть любовь к Коми, надевают шапочки или шарфики, изготовленные по дизайнерским разработкам Светланы Туровой.

Важно!

Светлана Турова, компания "югыд-арт".Светлана Турова Творческая мастерская Югыд-арт , югыд-арт.рф, п. Аджером Республики Коми Финалист Национальной премии "Бизнес-Успех 2016" в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг" (Москва, 23.01.17)

Напоминаем, издание "Комсомольская правда в Коми" проводит конкурс среди предпринимателей. Состязание ориентировано на тех, кто вовлечен в малый и средний бизнес, а также на тех, кто зарабатывает благодаря своему хобби. Поделитесь историей становления и развития вашего дела со всей республикой! Для этого достаточно прислать видеоролик с рассказом о себе, своем бизнесе, о том, кто и как вам помогал, какими мерами поддержки вы воспользовались. Продолжительность видеовизитки не должна превышать 3 минуты. Ролик можно снять даже на камеру сотового телефона. Не стесняйтесь, присылайте видеоролики и включайтесь в спор за призы конкурса "Бизнесмен из народа".

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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