Конкурс "Бизнесмен из народа": лазеры интинца Николая Филенко создают шедевры

А в конкурсе "Бизнесмен из народа" - новый участник. Знакомьтесь, это интинский изобретатель Николай Филенко. Его профессиональная деятельность всю жизнь была связана с электронной техникой, причем на этот поприще он заслужил уважение и признание. Николай Филенко — чемпион России по радиосвязи, почетный радист России.

Эти изделия изготовлены на станках, изобретенных Николаем Филенко.Фото: Предоставлено героем публикации

Многие годы он руководил в Инте радиоклубом. А выйдя на пенсию, Николай открыл для себя новый вид деятельности, соединивший радиоэлектронику и творчество.Собственными руками он собирает лазерные станки для обработки металла, дерева и пластмассы.Чудо-агрегаты связаны с компьютером, программы мастер пишет сам. Но, в результате, запрограммированные станки создают настоящие шедевры — 3D-картины, резные иконы, портреты, логотипы, шкатулки и сувениры. Люди смотрят и удивляются, как мастеру удается наполнить эмоциями картины и рисунки, созданные не кистью художника, а тонким лучом лазера.

Конкурс "Бизнесмен из народа".Интинский изобретатель Николай Филенко разрабатывает уникальные установки, которые изготавливают из дерева, металла, пластика и других материалов 3D картины, сувениры, логотипы и прочие изделия

Напоминаем, конкурс "Бизнесмен из народа" ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса, а также тех, кто зарабатывает на своем хобби. Для участия достаточно подготовить видеоролик о своем деле продолжительностью не более 3 минут. Видеопрезентация должна включать рассказ о бизнесе, информацию о мерах государственной поддержки, которыми воспользовался предприниматель или слова благодарности близким и друзьям, помогавшим на пути становления. "КП в Коми" не предъявляет высоких требований к видеовизиткам, ролик можно снять на камеру сотового телефона.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников наwww.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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