«Бизнесмен из народа»: Роман Гончар нашел деньги, продав 45 процентов акций ещё не существующей компании

Сегодня заканчивается прием заявок на конкурс «Бизнесмен из народа» и мы представляем вам последнего участника — сыктывкарца Романа Гончара, открывшего свой кроссфит и воркаут-центр «Гончар».

Страстью Романа Гончара всегда был спорт, поэтому сыктывкарец решил сделать его делом своей жизни. Раньше предприниматель служил в морском спецназе, в котором тренировки базируются на поднятии тяжестей, лазании, беге, плавании. Кроссфит во многом похож на систему подготовки морского спецназа: он включает в себя прыжки, элементы тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта и многое другое. Все упражнения направлены на повышение всех физических характеристик человека.

Другое направление, в котором работает Роман Гончар, — воркаут-тренировки. Воркаут — система упражнений на брусьях и турниках. Те, кто занимается им или кроссфитом, во время тренировок работают с весом собственного тела. Это отличает воркаут и кроссфит от тренировок в обычном спортивном зале.

О кроссфите Роман Гончар узнал, позанимавшись в сыктывкарских спортзалах. Тогда он решил открыть свой кроссфит и воркаут-центр «Гончар». К открытию сыктывкарец подготовился основательно: прошел специальные курсы и собрал инвестиции в два миллиона рублей.

— Я продал 45 процентов акций ещё не существующей на тот момент компании своим друзьям и знакомым. Потом появился инвестор, который вложил в дело миллион рублей. Убеждать людей было легко: модель была рабочей, и все видели, как у меня горели глаза, — объяснил Роман Гончар.

Команду тренеров Роман Гончар также собрал без особых трудностей: люди сами переходили к нему в зал. Причем они делали это сами, предприниматель никого не уговаривал.

Но первый блин все равно не обошелся без комков. Так, Роман Гончар опоздал с открытием центра на неделю из-за затянувшегося ремонта зала. Открытие фитнес-зала тоже прошло не совсем гладко.

Хотел, чтобы женщины занимались в «Гончаре» по разным фитнес-направлениям. Для них я специально открыл фитнес-зону и пригласил тренеров. Некоторые из них спустя какое-то время ушли и тайно открыли свои заведения. А я изначально делал ставку на тренеров. В итоге, весь март фитнес-зона пустовал, рассказал предприниматель.

Трудности сыктывкарца не испугали, и в будущее он смотрит с уже готовым планом действий.

— Мы хотим вывести этот зал вывести в стабильный плюс. Потом планируем открыть центры в Выльгорте и Эжве. В Выльгорте нас уже ждут, делится Роман Гончар.

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Если вам понравилась история Романа Гончара, отдайте за него свой голос! Скоро «Комсомольская правда-Коми» запустит голосование, с помощью которого читатели выберут победителей конкурса «Бизнесмен из народа». Проголосовать можно будет на нашем сайте komi.kp.ru c 9 по 29 сентября.

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