"Бизнесмен из народа": Евгений Бугримов развивал свое дело наперекор кризису

С каждым днем растет число участников конкурса «Бизнесмен из народа». Сегодня «КП в Коми» знакомит читателей с сыктывкарским предпринимателем Евгением Бугримовым. Его дело связано с туризмом, вот уже 11 лет Евгений руководит турагентством «Coral Travel».

Любопытный факт: в турбизнес Евгений пришел благодаря увлечению радиосвязью. Но его выбор вполне логичен. Многие годы Евгений общался по радиосвязи с такими же радиолюбителями в различных точках мира. География его переговоров включала даже остров Петра I вблизи Антарктиды.

- Связываясь по радиосвязи с людьми из других стран, рано или поздно возникнет желание увидеть эти страны. Отсюда и возникло желание открыть туристическое агентство, - рассказал «КП в Коми» Евгений Бугримов.

Агентство «Coral Travel» открылось в сложные времена – в кризисный 2008 год. Но оптимизм Евгения и поддержка близких и друзей помогли турфирме пережить экономические перипетии. Сегодня Евгений Бугримов с гордостью заявляет, что сыктывкарское турагентство «Coral Travel» успешно действует уже 11 лет. За эти годы организация шесть раз признавалась лучшей среди представителей туроператора «Coral Travel» в России. В этом году Евгений надеется в седьмой раз занять первое место в состязании турагентств, действующих под брендом «Coral Travel».

Bgrimov.Предприниматель Евгений Бугримов открыл турагентство Coral Travel в 2008 году. Время было кризисное, но это не испугало молодого бизнесмена.

Напоминаем, издание "Комсомольская правда в Коми" проводит конкурс среди предпринимателей. Состязание ориентировано на тех, кто вовлечен в малый и средний бизнес, а также на тех, кто зарабатывает благодаря своему хобби. Поделитесь историей становления и развития вашего дела со всей республикой! Для этого достаточно прислать видеоролик с рассказом о себе, своем бизнесе, кто и как вам помогал, какими мерами поддержки вы воспользовались. Продолжительность видеовизитки не должна превышать 3 минуты. Ролик можно снять даже на камеру сотового телефона. Не стесняйтесь, присылайте видеоролики и включайтесь в спор за призы конкурса "Бизнесмен из народа".

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