«Бизнесмен из народа»: Наталья Холопова — директор известной фабрики «Биармия»

«Комсомолка» рада познакомить читателей с новой очаровательной участницей конкурса «Бизнесмен из народа» - это Наталья Холопова, директор сыктывкарской швейной фабрики «Биармия». Специально для нашего конкурса молодая бизнес-леди подготовила видеоролик, в котором подробно рассказала о возглавляемой ею компании.

Начинали скромно: три машинки в небольшой мастерской. А сейчас предприятие занимает помещение площадью 500 кв.м.

У истоков бизнеса стояли бабушка и дедушка Натальи Холоповой. Предприятие «Биармия» начиналось в маленькой мастерской с тремя швейными машинками. Скромные стартовые позиции и конкуренция среди производителей и продавцов одежды не испугали основателей компании. Чтобы ярко выделяться на обширном и разнообразном рынке товаров, решено было сделать ставку на флис — теплую, легкую ткань, из которой легко сшить уютные и стильные вещи. Время показало: это был правильный выбор. Трикотажные флисовые жакеты, спортивные куртки и костюмы, а также шапочки, варежки и шарфики быстро завоевали сердца сыктывкарцев. С годами у горожан и гостей столицы рос интерес к небольшому магазинчику под названием «Биармия», а владельцы швейной мастерской старались не разочаровывать покупателей, регулярно выпуская новые коллекции красивой и практичной одежды.

Сейчас фабрика "Биарма" шьет школьную форму

Большой шаг вперед предприятие сделало, воспользовавшись программой по возврату процентов при приобретении оборудования в лизинг.

- Сейчас наша фабрика занимает помещение площадью 500 квадратных метров, в нашем распоряжении находятся 44 единицы современной швейной техники. В штате трудятся профессиональные дизайнеры, конструкторы и швеи, - с гордостью рассказывает о расширении предприятия Наталья Холопова.

Закупили новое оборудование в лизинг и смогли вернуть проценты по кредиту

Выйдя на новый виток развития, швейная фабрика «Биармия» запустила производство школьной формы, а также спортивных товаров из удерживающих тепло тканей виндблок и поларфлис.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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