"Бизнесмен из народа": Наталья Прощенко прошла курсы в центре занятости и открыла творческую мастерскую

Растет число участников конкурса «Бизнесмен из народа». Наша новая конкурсантка — пенсионерка и рукодельница из Сыктывкара Наталья Прощенка. Находясь на заслуженном отдыхе, энергичная сыктывкарка не могла тихо-мирно сидеть дома, а открыла творческую студию «Сундучок мастерицы».

- Я давно мечтала посвятить себя любимому делу и открыть собственную мастерскую. Чтобы понять, как мне действовать, я обратилась за помощью в городской центр занятости. Там мне дали подробную консультацию и направили на обучение по программе для пенсионеров. Теперь я предприниматель, - рассказала "КП в Коми" историю своей студии Наталья Прощенко.

Студия существует несколько месяцев, причем Наталья оформила кредит, чтобы купить помещение для работы. Благодаря любящему супругу и детям она уже практически погасила долг перед банком, и днями напролет трудится в собственной студии. Мастерица берется за заказ любой сложности: от свадебного платья, легких блузок и платьев, перешивает и ремонтирует пальто и шубы. Швейную студию «Сундучок мастерицы» хорошо знают в республике, к Наталье обращаются руководители народных коллективов, для которых она своими руками шьет костюмы для выступлений.

Хозяйка «Сундучка мастерицы» проводит мастер-классы для всех желающих. На уроки к ней приходят и взрослые, и дети. Наталья обучает самым разным видам рукоделия: и шитью, и макраме, и вышивке, и вязанию — и это далеко не все, чему может научить Наталья Прощенко в своей творческой студии.

Подробнее о своем деле Наталья рассказала в видеоролике, который она подготовила специально для конкурса «Бизнесмен из народа».

Наталья Прощенко.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник. Это Наталья Прощенко, основавшая швейную мастерскую

Важно!

Напоминаем, издание "Комсомольская правда в Коми" проводит конкурс среди предпринимателей. Состязание ориентировано на тех, кто вовлечен в малый и средний бизнес, а также на тех, кто зарабатывает благодаря своему хобби. Поделитесь историей становления и развития вашего дела со всей республикой! Для этого достаточно прислать видеоролик с рассказом о себе, своем бизнесе, о том, кто и как вам помогал, какими мерами поддержки вы воспользовались. Продолжительность видеовизитки не должна превышать 3 минуты. Ролик можно снять даже на камеру сотового телефона. Не стесняйтесь, присылайте видеоролики и включайтесь в спор за призы конкурса "Бизнесмен из народа".

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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