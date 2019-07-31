Конкурс "Бизнесмен из народа": предприятие Антона Щербовича - резидент ТОСЭР в Емве

С каждым днем увеличивается число соискателей на призы конкурса "Бизнесмен из народа". Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с новым конкурсантом - это Антон Щербович, генеральный директор ООО "Лессервисплюс".

Два года назад Антон узнал о том, что в Емве действует территория опережающего социально-экономического развития, и решил рискнуть. Узнав, какую поддержку от государства получают резиденты ТОСЭР - это, в первую очередь, налоговые льготы - Антон Щербович открыл предприятие по переработке леса. Начинать приходилось с нуля - ни знаний, ни опыта работы в лесной сфере у молодого предпринимателя не было. Но был интерес, азарт и огромное стремление к самореализации.

Антон Щербович начал с переработки мелкотоварного пиловника диаметров от 12 см, а спустя год расширил производство до переработки древесины любых размеров. Сейчас в ассортимент товаров "Лессервисплюса" входят доска, брус, брусок и рейка. А до конца года предприниматель намерен запустить производство пеллетов и евродров из отходов своего производства.

Подробнее о своем предприятии Антон Щербович рассказал "КП в Коми" в небольшом видеоролике.

Напоминаем, издание "Комсомольская правда в Коми" проводит конкурс среди предпринимателей. Состязание ориентировано на тех, кто вовлечен в малый и средний бизнес, а также на тех, кто зарабатывает благодаря своему хобби. Поделитесь историей становления и развития вашего дела со всей республикой! Для этого достаточно прислать видеоролик с рассказом о себе, своем бизнесе, кто и как вам помогал, какими мерами поддержки вы воспользовались. Продолжительность видеовизитки не должна превышать 3 минуты. Ролик можно снять даже на камеру сотового телефона. Не стесняйтесь, присылайте видеоролики и включайтесь в спор за призы конкурса "Бизнесмен из народа".

Антон Щербович.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник - это Антон Щербович, гендиректор компании "Лессервисплюс"

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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