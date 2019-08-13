"Бизнесмен из народа": Алексей Некрасов приобрел оборудование на государственную субсидию

С каждым днем участников конкурса "Бизнесмен из народа" становится все больше. Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с сыктывкарцем Алексеем Некрасовым, владельцем мастерской "Декор Коми".

- Для меня предпринимательство - это свобода быть собой, реализовывать свой потенциал по максимуму. Моя работа не для привередливых. Это бухгалтер и уборщик, художник и маляр, программист и фотограф - в твоих руках все виды инструментов и приспособлений, которые ты можешь себе позволить, - рассказал в видеоролике, подготовленном для конкурса, Алексей Некрасов.

В 2009 году Алексей загорелся идеей быстрого производства и даже планировал собрать 3D-принтер для производства, но, тщательно проанализировав ситуацию на рынке, пришел к выводам о бесперспективности подобного рода продукции. Но мечта не отпускала молодого человека. Вместо 3D-принтера Алексей решил использовать лазерные установки для производства изделий из дерева, стекла и металла.

В 2014 году предприятие Алексея Некрасова получило субсидию в размере 500 тысяч рублей от Центра поддержки и развития предпринимательства. Взяв в кредит еще 200 тысяч, бизнесмен приобрел первое оборудование.

- Я благодарен за помощь, но эти деньги - капля в море. Мне до сих пор приходится вкладывать все свои средства в развитие и поддержку производства, - подчеркнул Алексей.

Увеличить круг клиентов предпринимателю помогло изменение названия фирмы. В 2015 году мастерская получила новое имя "Декор Коми". Прибыль увеличилась после открытия Интернет-магазина. Теперь Алексей ведет сделки не только в офисе, но и в Интернете.

ДекорКоми."КП в Коми" продолжает конкурс "Бизнесмен из народа", наш новый участник - сыктывкарец Алексей Некрасов.

Напоминаем, издание "Комсомольская правда в Коми" проводит конкурс среди предпринимателей. Состязание ориентировано на тех, кто вовлечен в малый и средний бизнес, а также на тех, кто зарабатывает благодаря своему хобби. Поделитесь историей становления и развития вашего дела со всей республикой! Для этого достаточно прислать видеоролик с рассказом о себе, своем бизнесе, кто и как вам помогал, какими мерами поддержки вы воспользовались. Продолжительность видеовизитки не должна превышать 3 минуты. Ролик можно снять даже на камеру сотового телефона. Не стесняйтесь, присылайте видеоролики и включайтесь в спор за призы конкурса "Бизнесмен из народа".

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