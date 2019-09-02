«Бизнесмен из народа»: Евгений Дементьев открыл для сыктывкарцев новый вид развлечений
До завершения приема заявок на конкурс «Бизнесмен из народа» остались считанные дни, и участники заканчивают присылать свои видеовизитки «Комсомольской правде-Коми». Сегодня о своем деле расскажет новый участник конкурса Евгений Дементьев сыктывкарец, который одним из первых открыл для жителей столицы Коми свежий вид развлечений квесты.
Все началось в 2013 году, когда друг из Риги рассказал Евгению Дементьеву о том, как посетил квест-комнату.
Квест — относительно новый для россиян вид развлечений. Команду из 2-5 человек переносят в ожившую компьютерную игру или фильм: в закрытом помещении с декорациями из ужастиков или рыцарских легенд они должны на протяжении 60 минут решать загадки, находить тайники и ключи. От участников потребуется только слаженность действий, немного логики и внимания к деталям. Все сценарии квестов дополнены актерской игрой, что погружает в атмосферу приключения еще больше.
От нового развлечения рижский друг Евгения Дементьева получил массу эмоций. Его рассказ так зацепил сыктывкарца, что тот решил промониторить местный рынок развлечений. В процессе Евгений понял, что в Сыктывкаре подобных развлечений нет и решил открыть одним из первых здесь свою квест-комнату.
Ещё перед открытием Евгений столкнулся с трудностями: первая смета была рассчитана неправильно, ему пришлось даже заложить машину, чтобы сделать «Фабрику квестов» уютной. Время шло и «Фабрика квестов» росла. Сейчас её гости могут посетить шесть действующих сценариев и примерить образы гангстеров из Чикаго во времена сухого закона, стать охотниками за привидениями, пройти через астральное измерение в поисках пропавшего мальчика или разгадать тайну туманного города на холме Сайлент Хилл со всеми его обитателями.
Сценарии ко всем квестам Евгений Дементьев пишет сам. Работу сценариста он совмещает с ещё несколькими должностями. За техническую часть отвечают специально подобранные работники, которые создают декорации и обустраивают помещения в соответствии со сценарием. За прохождением каждого квеста следит оператор, который при необходимости может запутать или, наоборот, направить игроков.
— Мы слышали много разных отзывов: «Я больше не приду, не хочу». Но люди всегда возвращаются с новыми командами, на другие квесты за шквалом эмоций и ярких впечатлений, — рассказал Евгений.
Его слова подтверждает статистика: 80 процентов клиентов «Фабрики квестов» — постоянные гости.
Конкурс "Бизнесмен из народа". Евгений Дементьев заложил машину, чтобы сделать свою квест-комнату уютной.
А мы напоминаем, что до окончания приема заявок на конкурс «Бизнесмен из народа» осталось два дня. Если вы тоже хотите стать участником, то скорее присылайте нам видеозаявки на почту kpkomi.ru или в сообщения нашей группы «ВКонтакте». Род занятий неважен. Главное, что вы являетесь представителем малого или среднего бизнеса и хотите рассказать о своем деле всей республике.
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