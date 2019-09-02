«Бизнесмен из народа»: Евгений Дементьев открыл для сыктывкарцев новый вид развлечений

До завершения приема заявок на конкурс «Бизнесмен из народа» остались считанные дни, и участники заканчивают присылать свои видеовизитки «Комсомольской правде-Коми». Сегодня о своем деле расскажет новый участник конкурса Евгений Дементьев сыктывкарец, который одним из первых открыл для жителей столицы Коми свежий вид развлечений квесты.

Все началось в 2013 году, когда друг из Риги рассказал Евгению Дементьеву о том, как посетил квест-комнату.

Квест — относительно новый для россиян вид развлечений. Команду из 2-5 человек переносят в ожившую компьютерную игру или фильм: в закрытом помещении с декорациями из ужастиков или рыцарских легенд они должны на протяжении 60 минут решать загадки, находить тайники и ключи. От участников потребуется только слаженность действий, немного логики и внимания к деталям. Все сценарии квестов дополнены актерской игрой, что погружает в атмосферу приключения еще больше.

От нового развлечения рижский друг Евгения Дементьева получил массу эмоций. Его рассказ так зацепил сыктывкарца, что тот решил промониторить местный рынок развлечений. В процессе Евгений понял, что в Сыктывкаре подобных развлечений нет и решил открыть одним из первых здесь свою квест-комнату.

Ещё перед открытием Евгений столкнулся с трудностями: первая смета была рассчитана неправильно, ему пришлось даже заложить машину, чтобы сделать «Фабрику квестов» уютной. Время шло и «Фабрика квестов» росла. Сейчас её гости могут посетить шесть действующих сценариев и примерить образы гангстеров из Чикаго во времена сухого закона, стать охотниками за привидениями, пройти через астральное измерение в поисках пропавшего мальчика или разгадать тайну туманного города на холме Сайлент Хилл со всеми его обитателями.

Сценарии ко всем квестам Евгений Дементьев пишет сам. Работу сценариста он совмещает с ещё несколькими должностями. За техническую часть отвечают специально подобранные работники, которые создают декорации и обустраивают помещения в соответствии со сценарием. За прохождением каждого квеста следит оператор, который при необходимости может запутать или, наоборот, направить игроков.

— Мы слышали много разных отзывов: «Я больше не приду, не хочу». Но люди всегда возвращаются с новыми командами, на другие квесты за шквалом эмоций и ярких впечатлений, — рассказал Евгений.

Его слова подтверждает статистика: 80 процентов клиентов «Фабрики квестов» — постоянные гости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="808" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/729593" frameborder="0"></iframe> Конкурс "Бизнесмен из народа". Евгений Дементьев заложил машину, чтобы сделать свою квест-комнату уютной.

А мы напоминаем, что до окончания приема заявок на конкурс «Бизнесмен из народа» осталось два дня. Если вы тоже хотите стать участником, то скорее присылайте нам видеозаявки на почту kpkomi.ru или в сообщения нашей группы «ВКонтакте». Род занятий неважен. Главное, что вы являетесь представителем малого или среднего бизнеса и хотите рассказать о своем деле всей республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конкурс «Бизнесмен из народа»: Яков Максимов ведет дело по-мужски!

Его компания производит вездеходы и лодки из сверхпрочного пластикового материала (подробности)

«Бизнесмен из народа»: Алексей Некрасов приобрел оборудование на государственную субсидию

Владелец мастерской "Декор Коми" сделал ставку на быстрое производство (подробности)

«Бизнесмен из народа»: Евгений Бугримов развивал свое дело наперекор кризису

Сыктывкарская турфирма «Coral travel» шесть раз признавалась лучшей в России«Бизнесмен из народа»: Наталья Холопова — директор известной фабрики «Биармия» (подробности)

«Бизнесмен из народа»: Наталья Холопова — директор известной фабрики «Биармия»

Семейный бизнес расширился благодаря льготной программе лизинга (подробности)

Конкурс «Бизнесмен из народа»: Светлана Турова вывела на пик моды коми узоры

В мастерской «Югыд-арт» возрождают национальные традиции (подробности)

"Бизнесмен из народа": Анатолий Рубаняк первым в Коми стал использовать "зеленые технологии" в производстве

Предпринимателю пришлось бороться с недоверием клиентов (подробности)

"Бизнесмен из народа": Екатерина Бабина воспитывает музыкальные дарования по японскому методу

Свое дело позволяет ей реализовывать творческий и педагогический потенциал (подробности)

"Бизнесмен из народа": Мария Немчинова после сокращения не растерялась и открыла свою пекарню

Ижемка научилась печь в тундре (подробности)