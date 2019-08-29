«Бизнесмен из народа»: Анатолий Рубаняк первым в Коми стал использовать «зеленые технологии» в производстве

Конкурс «Бизнесмен из народа» все больше приближается к своей кульминации — народному голосованию, которое мы запустим 9 сентября. Число участников растет, и сегодня мы познакомим вас с Анатолием Рубаняком из Сыктывкара - руководителем и основателем компании «ГринТехКоми».

Компания не зря носит такое название: Анатолий Рубаняк первым в республике стал использовать «зеленые технологии» в производстве.

— Предприятия республики работают на сырье, на природных ресурсах. А мы используем в производстве то, что, грубо говоря, валяется под ногами, отходы, — объясняет сыктывкарский бизнесмен.

На его предприятии создаются стройматериалы из полимер-песчаной смеси, состоящей и переработанного вторичного пластика и кварцевого песка. По сути, Анатолий Рубаняк буквально превращает отходы в новые изделия.

Может показаться, что стройматериалы из такой смеси не будут качественными, однако это совсем не так. Тротуарная плитка и бордюрные камни, созданные в «ГринТехКоми», могут выдержать даже многотонный грузовик, не боятся резких температурных перепадов и воздействия агрессивных веществ, они безопасны и влагоустойчивы. Поэтому их охотно используют при благоустройстве парков, частных домов и промышленных территорий. Но так было не всегда.

- У людей не было доверия к новому, незнакомому материалу. Приходилось постоянно бороться с возражениями, - признается Анатолий.

Сейчас недоверия меньше и бизнес сыктывкарца цветет: благодарные отзывы пишут жители со всей республики. Также у компании уже есть свой интернет-магазин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="808" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/728899" frameborder="0"></iframe> Участник конкурса "Бизнесмен из народа" Анатолий Рубаняк - руководитель компании "ГринТехКоми".

Напоминаем, что издание «Комсомольская правда в Коми» проводит конкурс среди предпринимателей. Потенциальные участники конкурса представители малого и среднего бизнеса, а также те, кто зарабатывает благодаря своему увлечению. Расскажите всей республике, как вы начинали и развивали свое дело! Для этого достаточно прислать видеоролик с рассказом о себе, своем бизнесе, кто и как вам помогал, какими мерами поддержки вы воспользовались. Ролик можно снять даже на камеру сотового телефона. Не стесняйтесь, присылайте видеоролики и включайтесь в борьбу за призы конкурса «Бизнесмен из народа».

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