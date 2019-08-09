Конкурс "КП в Коми" "Бизнесмен из народа" заинтересовал предпринимателей из различных уголков республики

Конкурс "Бизнесмен из народа" уверенно движется вперед. Каждый день появляются новые конкурсанты. Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с теми, кто уже прислал свои видеоролики в редакцию. На сегодняшний день в редакцию поступило 10 "видеовизиток" от предпринимателей из различных уголков Коми.

Самой первой на приглашение откликнулась Алена Купэ из деревни Калининская Прилузского района. Ее энтузиазм легко понять, молодая девушка стремиться заявить о себе на всю республику. И ей есть чем гордиться. В свои 18 лет Алена уже владеет собственной фермой, где содержатся 10 коров. Год назад Алена получила грант на создание и развитие фермерского хозяйства «Начинающий фермер», на эти деньги построила телятник, приобрела доильный аппарат и телят. Но ее бизнес очень труден. Чтобы успеть на утреннюю дойку Алена встает в 4 утра, а после бежит в школу на уроки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/718444" frameborder="0"></iframe> Бизнесмен из народа. Алена Купэ..Ольга СОЛОВЕЙ

Наш конкурс вызвал интерес у известного коуч-тренера и ведущей психологических тренингов Марины Делковой. Красивая и обаятельная женщина строит свой бизнес в сфере тонких материй. Она работает с душой человека, вдохновляет людей на свершения и саморазвитие. Стартовав с тренингов по женским практикам, Марина Делкова продолжила расширять свой бизнес, организовав курсы по ораторскому мастерству. И сегодня ее семинары собирают аншлаги.

@Delkovamarina.Сыктывкарка Марина Делкова основала академию женственности и центр бизнес-практик

Синтез творчества и педагогики вкупе с постоянным саморазвитием - такова формула успеха Екатерины Бабиной из Усогорска. Екатерина, как музыкант по профессии, нашла интересную нишу для самореализации и основала творческую студию "Музыкальная шкатулка". В студии она проводит занятия по методу японского педагога Синити Судзуки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721859" frameborder="0"></iframe> Участница конкурса "Бизнесмен из народа" Екатерина Бабина.

Сыктывкарец Яков Максимов, чтобы открыть производство, воспользовался программой "Налоговые каникулы". И пусть уже в декабре льготный период подойдет к концу, но за это время Яков успел поставить на поток выпуск лодок, вездеходов, болотоходов, саней и комплектующих к ним.

Вездеход-11."КП-Коми" продолжает конкурс "Бизнесмен из народа". Наш новый участник - Яков Максимов, директор компании "Вездеход 11"

Интинец Николай Филенко занялся бизнесом на пенсии. Вся его жизнь была связана с радиотехникой, и на этой ниве он заслужил почет и уважение. Николай Филенко - чемпион России по радиосвязи, почетный радист России. На заслуженном отдыхе он не изменил своему призванию и занялся сборной лазерных станков для для обработки металла, дерева и пластмассы.Чудо-агрегаты связаны с компьютером. Но, в результате, запрограммированные станки создают настоящие шедевры — 3D-картины, резные иконы, портреты, логотипы, шкатулки и сувениры.

Конкурс "Бизнесмен из народа".Интинский изобретатель Николай Филенко разрабатывает уникальные установки, которые изготавливают из дерева, металла, пластика и других материалов 3D картины, сувениры, логотипы и прочие изделия

Молодой предприниматель Антон Щербович зарегистрировал предприятие в Емве, чтобы воспользоваться налоговыми льготами и прочими "преференциями", действующими на территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас возглавляемое им ООО"Лессервисплюс" - успешный резидент ТОСЭР в Емве. Предприятие выпускает доску, брус, брусок и рейку, а до конца года планирует начать производство пеллет и евродров из древесных отходов своего предприятия.

Антон Щербович.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник - это Антон Щербович, гендиректор компании "Лессервисплюс"

Прислала видеоролик на конкурс Наталья Прощенко, энергичная дама, находясь на пенсии, открыла творческую студию «Шкатулка мастерицы». Чтобы выкупить помещение под мастерскую, Наталья взяла кредит в банке. Но сейчас благодаря любящим родственникам хозяйка студии уже расплатилась с банком. В швейной мастерской принимают заказы любой сложности: от пошива свадебного платья до зимней меховой одежды. Кроме того, Наталья проводит мастер-классы для всех желающих.

Наталья Прощенко.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник. Это Наталья Прощенко, основавшая швейную мастерскую

Светлана Турова также занимается созданием красивых нарядов, мастерица создала новый тренд на коми национальные узоры. Сейчас в ее мастерской «Югыд арт» поставлено на поток производство платьев, свитеров, костюмов и сувениров с этническими коми принтами.

Светлана Турова, компания "югыд-арт".Светлана Турова Творческая мастерская Югыд-арт , югыд-арт.рф, п. Аджером Республики Коми Финалист Национальной премии "Бизнес-Успех 2016" в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг" (Москва, 23.01.17)

Сыктывкарка Наталья Холопова получила бизнес в дар от бабушки. Швейная фабрика «Биармия» начиналась в скромной мастерской с тремя машинками, а сейчас производство занимает площадь в 500 квадратных метров, а в производственном процессе задействованы 30 специалистов – швеи, дизайнеры и конструкторы. Изначально основатели фабрики «Биармия» делали ставку на флис, - теплую и легкую ткань, из которой легко шить уютные и стильные вещи. Воспользовавшись льготной программой лизинга, владельцы «Биармии» вывели предприятие на новый виток развития. Сейчас фабрика выпускает одежу из флиса, школьную форму, а также спортивные товары из удерживающих тепло тканей виндблок и поларфлис.

Копия видео "Бизнесмен из народа - Биарма".Наталья Холопова - участница конкурса "КП в Коми" "Бизнесмен из народа".

Наш новый участник пришел в турбизнес благодаря увлечению радиосвязью. Общаясь с такими же радиолюбителями из различных стран, Евгений Бугримов однажды почувствовал неудержимое желание увидеть эти страны своими глазами и подарить радость путешествия другим людям. В кризисный 2008 год Евгений открыл в Сыктывкаре туристическое агентство «Coral travel», которое действует в столице Коми уже 11 лет.

Bgrimov.Предприниматель Евгений Бугримов открыл турагентство Coral Travel в 2008 году. Время было кризисное, но это не испугало молодого бизнесмена.

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.