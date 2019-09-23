В Сыктывкаре собирают деньги в помощь матери погибшего в жуткой аварии 4-летнего малыша

22 сентября страшная дорожная авария в местечке Кочпон-Чит лишила жизни 33-летнего мужчину и его 4-летнего сына. Родительский комитет прогимназии № 81, который посещал погибший малыш, собирает деньги в помощь матери ребенка, потерявшей по вине водителя без прав мужа и сына, пишет Комиинформ.

33-летний мужчина погиб на месте до приезда машин скорой помощи. Его 4-летнего сына госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи боролись за жизнь малыша сутки. Вчера стало известно, что ребенок скончался.

В поддержку убитой горем матери, которая в одночасье лишилась мужа и сына, родительский комитет Прогимназии №81 организовал сбор средств. К сбору могут подключиться все неравнодушные к горю женщины. Реквизиты матери: № карты 5469280013492245 Елена Борисовна Х.

Отметим, что виновник аварии — водитель «Лексуса» - находится в больнице. Сейчас в Сыктывкарском городском суде ему избирают меру пресечения. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу. Пока решение суда неизвестно, у палаты, где лежит мужчина, выставили конвой.

Напомним, что ДТП произошло вечером 22 сентября в местечке Кочпон-Чит. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Аиди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. В ДТП погибли 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын.

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