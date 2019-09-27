Мосгорсуд продолжает рассматривать «дело Гайзера»

Сегодня в Московском городском суде продолжилось рассмотрение апелляции по «делу Гайзера». Жалобы на свои приговоры подали все фигуранты дела, однако несколько человек на заседание не пришли. Экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший гендиректор ООО «Интерпроза» Валерий Маляров , экс-глава ООО «Агрохолдинг» Сергей Смешной, бухгалтер Александр Третьяков, бывший гендиректор строительной компании «Инари» Михаил Хрузин не пожелали быть участниками судебного разбирательства. Об этом пишет «БНК».

Напомним, что часть фигурантов «дела Гайзера» уже вышли на свободу. В частности, Павел Марущак, который заведовал управлением информации в администрации Коми, освободился в июне. Игорь Ковзель покинул «Лефортово» совсем недавно, 19 сентября.

Другие фигуранты «дела Гайзера», которые присутствовали на сегодняшнем заседании, выдвинули несколько ходатайств. Так, Владимир Наговицын — адвокат экс-главы Коми Владимира Торлопова — попросил суд изменить своему подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Защитник напомнил суду о том, что бывший глава региона пожилой человек, имеющий много проблем со здоровьем. Также Владимир Наговицын в качестве аргумента привел примерное поведение Владимира Торлопова во время прошлого домашнего ареста, который продлился 2,5 года. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

Ещё в суд поступили ходатайства от представителей средств массовой информации, которые просили разрешение на фото- и видеосъемку судебного заседания.

Осужденный экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, выражая свое отношение, заявил, что в целом не возражает, но выступил против разрешения видеосъемки несколькими каналами: «Дежурная часть», «Вести 24», «Звезда». Он заявил, что эти СМИ распространяют недостоверную информацию о нем. Остальные подсудимые не возражали против фото- и видеосъемки в зале суда. Адвокаты, наоборот, выступили против. В итоге, Мосгорсуд ходатайство частично удовлетворил, разрешив СМИ фото- и видеосъемку оглашения итогового определения суда.

Другое просьбу выдвинул Вячеслав Гайзер: экс-глава региона попросил выпустить его из стеклянного бокса на время заседаний, чтобы он смог сесть на скамейку рядом со своим защитником. Вячеслав Гайзер посетовал на то, что он не может нормально вести защиту: за стеклом находится несколько человек, места мало и нет стола для личных записей и материалов дела. Суд эту просьбу не удовлетворил. Рассмотрение апелляции продолжается.

Напомним, что Московский городской суд одновременно рассматривает апелляционные жалобы от осужденных по «делу Гайзера» и представление от прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов не согласились с тем, что «команду Гайзера» не признали членами организованного преступного сообщества.