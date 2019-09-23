2019-09-23T11:01:04+03:00
Общество

Ученые Коми оценили грибной сезон-2019 на три балла

Грибники верили, что сезон подарит им много свежих впечатлений и рассказов о царь-грибах. Однако этого не произошло
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Грибы любят внимательныхГрибы любят внимательныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Грибной сезон -2019 в Коми ученые-микологи оценивают на три балла. В этом виновата холодная погода и переувлажненность почвы, сообщает Sm News.

Грибники верили, что сезон подарит им много свежих впечатлений и рассказов о царь-грибах. Однако этого не произошло.

- Основная причина невысокой урожайности грибов в этом сезоне - погодные условия, которые не сложились в оптимальный для грибов комплекс. Недостаток тепла даже 1-2 градуса может быть причиной, сдерживающей массовое появление плодовых тел у грибов. Второй отрицательный фактор – высокая влажность почвы, которая возникла с момента таяния снега и продержалась весь сезон, - отметил ученый-миколог Института биологии КНЦ УрО РАН Дмитрий Кириллов.

Грибники опасаются, что неурожайный год повлияет на следующий. Вообще, это не исключено, если в Коми заморозки ударят в то время, когда земля еще не будет укрыта снегом. Грибница будет долго восстанавливаться от травмирующего холода.

Миколог отметил, что в этом году любителей тихой охоты порадовал урожай маслят, опят, лисичек, волнушек и сыроежек. А вот белых грибов можно было пересчитать по пальцам - чтобы найти несколько штук, приходилось пройти с корзинкой несколько километров по сухому бору.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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