2019-09-23T17:32:56+03:00
Общество

Пожарные Коми снялись в пародии на клип Ольги Бузовой

Они решили поучаствовать в конкурсе поющей ведущей
Дарья ЮДИНА
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Фото Николая ДунаеваФото Николая Дунаева
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Сыктывкарские пожарные вместе с видеографом Виорикой Дмитриевой сняли клип на песню Ольги Бузовой «Лайкер». Пародию создали для участия в конкурсе популярной певицы, победитель которого встретится с ней в Москве.

В съемках участвовали огнеборцы Специализированной пожарно-спасательной части Сыктывкара, а также слушатели ФАО ДПО Сыктывкарского учебного центра ФПС, приехавшие из различных подразделений пожарной охраны Северо-западного региона России. Спасатели, можно сказать, играли самих себя: по сюжету клипа они тушили пожар, случившийся из-за ссоры семейной пары главных героев клипа. Пожарные не только показали свой артистизм, но и обеспечили безопасность во время съемок.

Бузова "Лайкер" по Коми.Видео пресс-службы МЧС по Республике Коми

Напомним, что ранее Виорика Дмитриева выиграла конкурс от другой российской знаменитости — блогера Норы Галич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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