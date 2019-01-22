2019-01-22T12:39:02+03:00
Звезды

Сыктывкарские танцоры могут выиграть приз от Ольги Бузовой

Девушки участвуют во флешмобе "Танцуй под Бузову"
Евгений Никитин
Поделиться:
Фото: Виорика ДмитриеваФото: Виорика Дмитриева
Изменить размер текста:

31 декабря прошлого года ведущая теле-шоу «Дом-2» Ольга Бузова презентовала свою новую песню «Танцуй под Бузову». Тогда же дива запустила одноименный флешмоб.

- Самые — самые попадут в мою ленту и сторис. Ну, а победитель лично от меня получит 50.000 тысяч рублей, и, конечно, я выберу ещё пятерку лучших, кому вручу фирменные подарки от моего бренда и ресторана. Выключи мозг, и делай так, как я. Удачи вам, мои хорошие, и отличного настроения. Итоги подведу в конце января. Поехали, — обратилась Бузова к поклонникам.

Сотни россиян тут же стали выкладывать в Сеть свою версию вирусной песни. Сыктывкарские танцоры студии Dance State тоже решили попытать удачу и записали клип. Режиссер и сценарист ролика Виорика Дмитриева рассказала «КП-Коми», зачем девушки решили приобщиться к творчеству Ольги Бузовой.

Видео снято в стиле советского Нового года. Девушки сидят за праздничным столом в олимпийках, едят оливье, бутерброды с икрой, пьют шампанское и танцуют.

viorica_dmitrievaviorica_dmitrieva
Мы участвуем в #challenge #танцуйподбузову
74 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

- На съемки ролика ушло около 3 часов, монтаж занял столько же. Нужно было выложить ролик максимально быстро, так как работ по Сети уже достаточно много, - пояснила Виорика Дмитриева.

Фото: Виорика Дмитриева

Фото: Виорика Дмитриева

Локацией для съемок послужила обычная сыктывкарская квартира.

- Нам нужны были старые, разрушенные локации, деревянные дома и квартира с интерьером как в 90-е, - уточнила режиссер. - Снимали на улице и в квартире у моей подруги. В общем кто чем мог помочь – помогли.

Теперь девушкам нужно набрать максимальное количество просмотров в Instagram, чтобы их заметила сама Ольга. Кстати, на днях ролик репостнул концертный директор певицы Арам, так что у девушек есть все шансы на победу.

Фото: Виорика Дмитриева

Фото: Виорика Дмитриева

Между прочим, у Виории уже есть опыт участия в конкурсах от Ольги Бузовой. Два года назад сыктывкарка выиграла ужин с певицей, сняв клип на песню «Привыкаю».

- Она человек без пафоса, было просто с ней общаться, - описала встречу с с теледивой Виорика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вирусный танец Skibidi исполнили сотрудники МЧС по Коми

Сотрудники пожарно-спасательной части села Корткеросс присоединились к набирающему популярность флешмобу - Skibidi Challenge. Они сняли забавный клип для участия в межрайонном КВН (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Емве простились с погибшей при пожаре семьей
Интернет-петицию против свалки на Шиесе подписали свыше 9 тыс. человек
В Ухте женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире
Жители Коми могут сообщить об опасных крышах
В Коми уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога
Под Ухтой мужчина убил человека на автобусной остановке
Сыктывкарские школы могут перейти на пятидневку
Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев изучает быт оленеводов
Чемодан, с телом Анастасии Щетининой, могло отнести течением в соседние регионы
В Ухте умер популярный певец, пострадавший в страшном ДТП
В Коми придут 40-градусные морозы
В Коми 24 тысячи человек окунулись в иордань
В Сыктывкаре продают с молотка три земельных участка
Печорец взял два кредита, чтобы вернуть проигранные деньги
На небе в Сыктывкаре появилось солнце в виде голубя
В Усть-Вымском районе пенсионер съехал в кювет и не мог выйти из машины
В Сыктывкаре перекроют переправу возле Трехозерки
Двум ухтинцам на улице продали монеты «петровской эпохи»
Средняя зарплата в Коми составила 48 тысяч рублей
В Воркуте нашли пропавшего шестиклассника
Азарт скорости и драйв: под Сыктывкаром пройдет чемпионат по зимнему картингу
В Сыктывкаре пятиклассник получил черепно-мозговую травму, катаясь на горке
Инокинь сгоревшего Серафимовского монастыря в Коми приютили в теплых вагонах-домах
Лыжница Юлия Белорукова пропустит этап Кубка Мира
В Воркуте после ссоры с другом пропал шестиклассник
Глава минобраза Наталья Якимова избавилась от приставки "зам.", но сохранила уточнение "и.о."
Медики Коми рассказали, кому лучше не купаться в Крещение
В Воркуте вновь объявлено штормовое предупреждение