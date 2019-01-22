Сыктывкарские танцоры могут выиграть приз от Ольги Бузовой

31 декабря прошлого года ведущая теле-шоу «Дом-2» Ольга Бузова презентовала свою новую песню «Танцуй под Бузову». Тогда же дива запустила одноименный флешмоб.

- Самые — самые попадут в мою ленту и сторис. Ну, а победитель лично от меня получит 50.000 тысяч рублей, и, конечно, я выберу ещё пятерку лучших, кому вручу фирменные подарки от моего бренда и ресторана. Выключи мозг, и делай так, как я. Удачи вам, мои хорошие, и отличного настроения. Итоги подведу в конце января. Поехали, — обратилась Бузова к поклонникам.

Сотни россиян тут же стали выкладывать в Сеть свою версию вирусной песни. Сыктывкарские танцоры студии Dance State тоже решили попытать удачу и записали клип. Режиссер и сценарист ролика Виорика Дмитриева рассказала «КП-Коми», зачем девушки решили приобщиться к творчеству Ольги Бузовой.

Видео снято в стиле советского Нового года. Девушки сидят за праздничным столом в олимпийках, едят оливье, бутерброды с икрой, пьют шампанское и танцуют.

viorica_dmitrieva Мы участвуем в #challenge #танцуйподбузову

- На съемки ролика ушло около 3 часов, монтаж занял столько же. Нужно было выложить ролик максимально быстро, так как работ по Сети уже достаточно много, - пояснила Виорика Дмитриева.

Фото: Виорика Дмитриева

Локацией для съемок послужила обычная сыктывкарская квартира.

- Нам нужны были старые, разрушенные локации, деревянные дома и квартира с интерьером как в 90-е, - уточнила режиссер. - Снимали на улице и в квартире у моей подруги. В общем кто чем мог помочь – помогли.

Теперь девушкам нужно набрать максимальное количество просмотров в Instagram, чтобы их заметила сама Ольга. Кстати, на днях ролик репостнул концертный директор певицы Арам, так что у девушек есть все шансы на победу.

Фото: Виорика Дмитриева

Между прочим, у Виории уже есть опыт участия в конкурсах от Ольги Бузовой. Два года назад сыктывкарка выиграла ужин с певицей, сняв клип на песню «Привыкаю».

- Она человек без пафоса, было просто с ней общаться, - описала встречу с с теледивой Виорика.

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