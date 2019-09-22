В воскресенье, 22 сентября, в Сыктывкаре выпал первый снег. Об этом сообщили местные жители.

По словам горожан, снег в столице Коми шел с утра. В частности, это произошло в Эжвинском районе. Горожане делятся фотографиями в социальных сетях.

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

– Зима-зима в Сыктывкаре. Первый снег. Через месяц по приметам должен выпасть уже постоянный, – подписала снимок горожанка.

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети