2019-09-22T10:09:24+03:00
Общество

В Сыктывкаре выпал первый снег

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях
Поделиться:
Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхГорожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 сентября, в Сыктывкаре выпал первый снег. Об этом сообщили местные жители.

По словам горожан, снег в столице Коми шел с утра. В частности, это произошло в Эжвинском районе. Горожане делятся фотографиями в социальных сетях.

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях Фото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

– Зима-зима в Сыктывкаре. Первый снег. Через месяц по приметам должен выпасть уже постоянный, – подписала снимок горожанка.

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях Фото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях Фото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях Фото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях Фото: соцсети

Горожане делятся фотографиями в социальных сетяхФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24