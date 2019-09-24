2019-09-24T12:57:21+03:00
Общество

На въезде в Сыктывкар установят 6-метровый поклонный крест

Дорожный оберег уже готов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Православный активист из Сыктывкара Алексей Кетов планирует установить поклонный крест на въезде в столицу Коми. Шестиметровый дорожный оберег уже готов, место выбрано. Однако не хватает помощников, чтобы воплотить идею в действительность, рассказал «КП в Коми» автор проекта.

Сыктывкарец писал о своей идее во многих сыктывкарских пабликах в соцсетях. Однако на его призыв о помощи никто не откликнулся, поэтому он изготовил крест самостоятельно. Мероприятие по установке поклонного креста курирует настоятель настоятель Свято-Никольского храма, протоиерей Владимир Вопиловский. Оказалось, что место для сооружения найти было не так просто.

- Сыктывкарское дорожное управление отказало нам в установке креста. Тогда мы подумали обратиться в представительство Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье», так как дорога, на которой мы хотим установить крест, относится к федералам. Там нам сказали, что за разрешением надо ехать в Пермь и отметили, что возможно поездка не увенчается успехом. В итоге, частная компания пошла нам на встречу - крест будет стоять на территории заправочной станции «Компании 2000», которая располагается на трассе, если ехать со стороны Кирова, - рассказал отец Владимир.

Православные надеются, что поклонный крест появится на въезде в Сыктывкар до зимы. Однако не все горожане понимают смысл этой традиции, о чем они пишут в соцсетях. Отец Владимир объясняет, что поклонный крест — это некий оберег, который охраняет водителей.

- Православный увидит крест и невольно сбавит скорость. Кстати, когда едешь в сторону Москвы по Костромской и Ярославской области, то видишь очень много поклонных крестов по дороге. Там эта традиция никого не коробит, - подытожил протоиерей.

Если хотите помочь с установкой креста, то пишите вот сюда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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