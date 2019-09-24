Выборы мэра Сыктывкара назначили на 6 декабря

Сегодня сыктывкарский Совет депутатов города провел заседание, на котором определился с датой выборов мэра. Конкурс на замещение должности градоначальника назначили на 6 декабря.

Также Совет депутатов решил, кто будет входить в состав конкурсной комиссии для проведения выборов мэра. В комиссию вошли депутат Совета Сергей Тарасов, начальник управления по обеспечению деятельности Совета Александр Филиппов, начальник правового управления городской администрации Владислав Матвеев и член сыктывкарского Общественного Совета Татьяна Власьева.

Напомним, что сейчас обязанности мэра исполняет Наталья Хозяинова.

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