В Сыктывкаре аварии происходят чаще всего на Весенней улице

Сегодня на общегородской планерке в мэрии привели цифры из статистики по авариям в Сыктывкаре. Докладывал сотрудник отделения ДИ и ОД сыктывкарского отделения ГИБДД Андрей Новосад.

За восемь месяцев в Сыктывкаре произошло 198 ДТП, в которых были ранены 279 человек и погибло пять человек, в том числе - один ребенок. Чаще всего в столице Коми происходят наезды на пешеходов и столкновения. По вине водителей случилось 177 ДТП, по вине пешеходов — 20 ДТП. Больше всего автомобилистов ловили за ездой в нетрезвом виде, несоблюдении очередности про проезде перекрестков, выезде на встречную полосу. Из-за плохих дорог произошло 107 дорожных аварий, в которых погибло два человека.

Результаты анализа статистики аварий показывают, что чаще всего аварии выпадают на вторник и пятницу. Самые тяжелые ДТП происходят по вторникам.

Также инспекторы выделили места, в которых аварии происходили неоднократно. Одно из таких мест улица Весенняя.

После доклада, Наталья Хозяинова обратилась к Андрею Новосаду: она попросила сыктывкарских инспекторов работать совместно с управлением ЖКХ и решать проблемы с ремонтом дорог и освещением пешеходных переходов.

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