Городская планерка в Сыктывкаре: прямая трансляция

Сейчас в городской администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка. "КП-Коми" ведет прямую трансляцию.

Планерка началась с отчетов муниципальных учреждений.

Замначальника управления МВД России по городу Сыктывкару Александр Жолоб: в дежурные части поступило 370 обращений с признаками состава преступления. Раскрыто 211 преступлений. Выявлено 7049 административных правонарушений.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Атаманюк: произошло семь происшествий, один человек пострадал. Случилось 24 пожара. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Переправы находятся в удовлетворительном состоянии.Начались учения по гражданской обороне: они будут проходить сегодня и завтра.

Главный инженер "Сыктывкарских тепловых сетей" Яшар Гусейнов: занимаемся подключением потребителей по заявкам. Работы по благоустройству продолжаются. Закончили асфальтирование на улице Старовского, осталось восстановить тротуары. На Первомайской улице работы пока завершить не можем, но мониторим ситуацию с подрядчиком.

Замдиректора производственного отдела "Южных технических сетей" Михаил Глухой: электрические сети работают нормально.

Заместитель директора АО "Газпром газораспределение": Работа идет в штатном режиме, подключаем котельные по заявкам. Ищем собственников жилья, чтобы обеспечить газом дом на Октябрьском проспекте. Осталось найти хозяев 15 квартир.

Гендиректор "Сыктывкарского Водоканала": предприятие работает в штатном режиме. Заканчиваем работы по благоустройству.

Директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев: Работаем с подрядчиками. Готовим технику к зиме. В случае выпадения осадков мы будем готовы.

Директор МУП "Жилкомхоз" Николай Сосновский: Техника к зиме готова на 85 процентов.

После слово передали начальникам управлений мэрии. Начальник департамента финансов Елена Волкомурова рассказала, с помощью каких мер повышают экономическую грамотность жителей Сыктывкара: работала "Школа финансовой грамотности", провели множество мастер-классов, тренингов, конкурсов. Новым направлением стало наставничество населения в финансовой сфере.

Темой другого доклада стало благоустройство и ремонт дорог. В частности, на планерке рассказали об итогах реализации программы "Безопасные и качественные дороги". За этот год в Сыктывкаре отремонтировали 26 объектов дорожной сети, сделали десять искусственных неровностей и 20 пешеходных переходов.

- Мы стараемся учесть все пожелания граждан. То, что не успели сделать в этом году, перенесем на следующий, - сообщил начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь.

В этом году на благоустройство выделили 140 миллионов рублей. Отремонтировали 24 двора. Благоустройство частично финансировалось гражданами. Дворы обновляли в разных частях города.

Также скоро горожане увидят посвежевший парк "Строитель": работы почти завершены, открытие назначили на 3 октября. В Мичуринском парке поставили габионы и декоративный мост. В парке обновили мебель рядом с мостом.

На благоустройство Коммунистической улицы потратили 183 миллиона рублей. Работы первого этапа завершены на 98 процентов. Продолжаются работы второго этапа: устройство нового уличного освещения, вырубка деревьев и кустарников.

На планерке также объяснили большое количество дорожных аварий, происходящих в Сыктывкаре. По вине водителей произошло 177 ДТП, по вине пешеходов - 20 ДТП. Основные причины аварий: выезд на встречную полосу, неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие освещения, езда в нетрезвом состоянии. Чаще всего аварии происходят в среду и в пятницу. Самые тяжелые ДТП происходят по вторникам.

Главный врач Сыктывкарском городской поликлиники № 3 рассказала, как идет профилактика гриппа и простуды среди населения. Защищают граждан, как правило, с помощью вакцинации.

Главный врач напомнила, что те, кто отказался от прививки, в случае серьезной вспышки болезни будут сидеть дома за свой счет. Эксперт отметила, что в пользу вакцинации говорит то, что она - самый эффективный способ борьбы с гриппом. Сейчас в столице Коми работают четыре прививочных кабинета и 62 прививочные бригады. Рядом с ТЦ "Макси" также есть передвижной прививочный пункт.

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