Мэрия Сыктывкара потратит больше миллиона на винтажные фонари

На официальном сайте госзакупок мэрия разместила свой заказ на закупку и установку семи фонарей в районе спуска к Кировскому парку.

Согласно документам, это комбинированные фонари на стальной опоре с высокохудожественными литыми чугунными и алюминиевыми элементами, а также двумя подвесными светильниками и закладной деталью фундамента. 7 десятиметровых фонарей должны появиться на участке улицы Коммунистической от улицы Советской до улицы Кирова, а потратят на них 1 070 440 рублей.

Напомним, что работы по благоустройству спуска к парку имени Кирова по улице Коммунистической (от улицы Советской до улицы Кирова) начались еще в середине мая. Стоимость работ согласно контракту составляет 42.6 млн рублей. Этот небольшой отрезок к концу сентября будет не узнать: горожан ждет европейский шик в виде идеального асфальта и удобных парковок. Публикуем фото, как спуск выглядит по состоянию на 14 августу — спустя три месяца после начала работ.

Спуск украсят винтажные фонариФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас спуск выглядит неприглядно, но уже в октябре он обещает стать одним из самых романтичных мест столицы КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ступеньки уже почти готовыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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