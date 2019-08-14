2019-08-14T10:40:34+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара потратит больше миллиона на винтажные фонари

Они украсят спуск к Кировскому парку, где сейчас идут работы по благоустройству
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Работы по преображению спуска в самом разгареРаботы по преображению спуска в самом разгареФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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На официальном сайте госзакупок мэрия разместила свой заказ на закупку и установку семи фонарей в районе спуска к Кировскому парку.

Согласно документам, это комбинированные фонари на стальной опоре с высокохудожественными литыми чугунными и алюминиевыми элементами, а также двумя подвесными светильниками и закладной деталью фундамента. 7 десятиметровых фонарей должны появиться на участке улицы Коммунистической от улицы Советской до улицы Кирова, а потратят на них 1 070 440 рублей.

Напомним, что работы по благоустройству спуска к парку имени Кирова по улице Коммунистической (от улицы Советской до улицы Кирова) начались еще в середине мая. Стоимость работ согласно контракту составляет 42.6 млн рублей. Этот небольшой отрезок к концу сентября будет не узнать: горожан ждет европейский шик в виде идеального асфальта и удобных парковок. Публикуем фото, как спуск выглядит по состоянию на 14 августу — спустя три месяца после начала работ.

Спуск украсят винтажные фонари Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Спуск украсят винтажные фонариФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас спуск выглядит неприглядно, но уже в октябре он обещает стать одним из самых романтичных мест столицы Коми Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас спуск выглядит неприглядно, но уже в октябре он обещает стать одним из самых романтичных мест столицы КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ступеньки уже почти готовы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ступеньки уже почти готовыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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