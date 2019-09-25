2019-09-25T16:20:39+03:00
Общество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении журналиста Марины Щербининой

Известного культурного обозревателя подозревают в смерти супруга
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардамиФото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардами
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Расследование дела известного в Сыктывкаре журналиста Марины Щербининой, которую подозревают в смерти супруга, завершено и направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Коми.

Как ранее сообщали следователи, 28 апреля в комнате общежития по улице Первомайской обвиняемая нанесла мужу несколько ударов. 3 мая мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы головы. 8 мая в отношении Марины Щербининой завели уголовное дело.

Дело журналиста проходило по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Но в ходе расследования дела преступление переквалифицировали на более мягкую статью «Причинение смерти по неосторожности», так как по версии следователей Марина Щербинина, нанося удары, не предвидела последствий.

Экс-журналист «Республики» отрицает свою причастность к смерти супруга. Кроме того, общественность выступает против уголовного преследования известного в республике представителя СМИ.

Коллеги даже собирали подписи в защиту Марины Щербининой. Они пишут, что экс-корреспондент «Республики» входит в круг авторов, составляющих костяк республиканской прессы.

- Это один из лучших журналистов, более 20 лет освещавший все мероприятия и процессы в сфере культуры, а также в социальной политике и здравоохранении, - говорится в открытом письме.

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В июле они ожидают заключение судебно-медицинской экспертизы (подробности).

Коллеги собирают подписи в защиту известного журналиста Коми Марины Щербининой

Культурного обозревателя подозревают в смерти супруга (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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