2019-10-02T17:34:42+03:00
Общество

В Сыктывкаре пройдут публичные слушания по проекту генплана города

Горожане узнают, как изменится столица Коми в ближайшие годы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - Maksim VladimirovichФото - Maksim Vladimirovich
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Как город поменяется в ближайшие годы, горожане могут узнать на публичных слушаниях по проектам изменения генплана Сыктывкара. Встреча состоится через полтора месяца -11 ноября.

Для проведения публичных слушаний зарезервировали концертный зал «Сыктывкар», который прилегает к зданию мэрии на улице Бабушкина.

- Дело в том, что в сентябре прошлого года физические и юридические лица города вносили свои предложения по будущему генплану нашего города. Предложений было много. В том числе и инициативная группа Орбиты направила предложение по обустройству сквера на спорной территории у пересечения улиц Тентюковская и Петрозаводская. Но рассматриваемая комиссия с разницей в один голос отклонила это предложение, - ответил общественник Станислав Штралер.

Кстати, ближайшее время проект генплана будет выставлен в открытый доступ — горожане смогут оценить, как изменится столица Коми в ближайшие годы.

Когда: 11 ноября 2019 года в 15.00

Где: актовый зал «Парма-2», Бабушкина, 22

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В среду в мэрии пройдут общественные слушания по этому поводу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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