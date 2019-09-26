2019-09-26T11:00:09+03:00
Общество

За секунду до смерти: жуткий момент гибели парапланериста из Коми попал на видео

Пилот Павел Трофимов получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи от остановки сердца
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
Изменить размер текста:

Последние минуты жизни уроженца Коми, парапланериста Павла Тромфима попали на видео. Его выложил на своем канале в YouTube пилот Игорь Снисаренко.

Пятиминутное видео иллюстрирует безмятежный полет и чудесные горные виды. Пассажир параплана улыбается на камеру, пилот сосредоточен на полете. Сложно представить, что буквально через минуту в них врежется женщина, управляющая парапланом, и тандем рухнет на землю.

Напомним, что ЧП произошло днем 13 сентября близ Чегема. На видео попал момент, как управляющая парапланом женщина задевает ногами купол летевшего ей навстречу парашюта. Вести.Ru со ссылкой на экспертов пишут, что она имела все возможности была уйти вправо, но от испуга только кричала. Тандем рухнул на землю.

Пилот Павел Трофимов получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи от остановки сердца. Его пассажир сломал руку и получил многочисленные ссадины. Виновница летного происшествия приземлилась на дерево, никаких травм врачи у нее не диагностировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности гибели музыканта и парапланериста из Коми

При падении Павел Трофимов принял основной удар на себя, поэтому его пассажир остался жив (подробности).

На Кавказе разбился парапланерист и музыкант из Коми

Тело Павла Трофимова хотят переправить на родину, но это стоит 200 тысяч рублей (подробности).

Трофимов Павел 13 09 2019.ЛП в Чегеме

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Новости 24
В Коми больше всего своей жизнью довольны ухтинцы
В Коми мужчина зарубил косой-горбушей родную мать
В Коми педофила приговорили к 16 годам «строгача»
Экс-министр здравоохранения Коми получил условный срок за мошенничество
Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибели 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто