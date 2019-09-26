За секунду до смерти: жуткий момент гибели парапланериста из Коми попал на видео

Последние минуты жизни уроженца Коми, парапланериста Павла Тромфима попали на видео. Его выложил на своем канале в YouTube пилот Игорь Снисаренко.

Пятиминутное видео иллюстрирует безмятежный полет и чудесные горные виды. Пассажир параплана улыбается на камеру, пилот сосредоточен на полете. Сложно представить, что буквально через минуту в них врежется женщина, управляющая парапланом, и тандем рухнет на землю.

Напомним, что ЧП произошло днем 13 сентября близ Чегема. На видео попал момент, как управляющая парапланом женщина задевает ногами купол летевшего ей навстречу парашюта. Вести.Ru со ссылкой на экспертов пишут, что она имела все возможности была уйти вправо, но от испуга только кричала. Тандем рухнул на землю.

Пилот Павел Трофимов получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи от остановки сердца. Его пассажир сломал руку и получил многочисленные ссадины. Виновница летного происшествия приземлилась на дерево, никаких травм врачи у нее не диагностировали.

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