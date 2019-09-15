На Кавказе разбился парапланерист и музыкант из Коми

В пятницу, 13 сентября, в Кабардино-Балкарии столкнулись два параплана, в результате чего пострадали два человека и один скончался. Выяснилось, что погибший – уроженец Коми. Об этом сообщили в пресс-службе местного главка МЧС.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в Чегемском ущелье. В небе столкнулись два параплана и упали на землю. В результате пострадали три человека. Один из них – житель Ростова-на-Дону, другая – москвичка. Мужчину увезли в больницу, а женщина от помощи медиков отказалась. Они летели на одном и том же параплане, и у ростовчанина не было опыта управления подобным транспортным средством.

В МЧС также рассказали и о третьем пострадавшем. Это 45-летний житель Краснодара. После падения мужчина остался жив, но когда его повезли в больницу, скончался в карете скорой помощи. Тело погибшего передали правоохранителям.

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибший – уроженец Коми, музыкант и участник местной группы «Пацаны» Павел Трофимов. Это коллектив появился в Объячево 30 лет назад – в 1989 году.

Знакомые, друзья и родные Трофимова шокированы этой трагедией.

– Когда мы сочиняли песню «Полет», даже и думать не могли, что когда-то он будет для Паши последним, – сказал коллега погибшего, музыкант Алексей Уляшев.

Тело Трофимова хотят переправить на родинуФото: ВКонтакте

Люди, знавшие Павла, отзываются о нем, как о человеке со множеством положительных качеств.

– Душевный и разносторонний был человек! И очень гостеприимный, – пишут в социальных сетях.

Тело Трофимова хотят переправить на родину – в Объячево. По словам родственников, везти умершего на машине – не вариант. Тело хотят доставить в Коми на самолете, но стоит это недешево – 200 тысяч рублей. Поэтому в соцсетях объявлен сбор средств.

– Друзья... Нужна помощь для организации транспортировки и похорон Павла Трофимова. Получатель – Наталья Юрьевна Т. Телефон: 89189306155, номер карты: 4276 3000 3568 9838, – говорится в сообщении.

Редакция газеты «Комсомольская правда – Коми» выражает свои соболезнования родным и близким Павла Трофимова.

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