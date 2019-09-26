2019-09-26T16:16:20+03:00
Общество

Заведующая детским садом в Коми, в котором открыли окна: "Не понимаю, почему подняли такую шумиху"

Для её учреждения обновления стали важным событием
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото газеты "Вперед"Фото газеты "Вперед"
Изменить размер текста:

Тонны ироничных комментариев вызвала новость о том, что в детском саду села Айкино Усть-Вымского района торжественно открыли окна и двери. Пользователи Интернета разделились на два лагеря. Одни шутят о том, что «встаем с колен» и делают мемы, а другие считают, что для сельского детсада новые окна и двери и вправду знаковое событие.

Напомним, что церемония в честь установки в детском саду шести окон и 12 балконных дверей прошла 20 сентября. Первым о событии сообщила районная газета «Вперед», разместив пост в соцсетях. Правда, позже издание свой пост удалило.

Фото газеты "Вперед"

Фото газеты "Вперед"

- Мы убрали сообщение, потому что появилось много негативных комментариев. Также причиной удаления стали технические накладки. Мы пока не решили, будем ли писать об этом событии в газете, но в следующем номере мы расскажем о реализации проекта «Народный бюджет», благодаря которому в детском саду и появились новые окна и двери, - объяснила редактор издания Наталья Шлыкова.

Но слава о нелепой церемонии, которую устроили чиновники в Айкино, уже пошла гулять в СМИ. Эту новость опубликовали крупнейшие издания России, а интернет-пользователи получили сладкую возможность для упражнений в остроумии. Но нашлись те, кто решил пристыдить народных юмористов.

— Смешно вам в своих столицах. Вы в деревнях давно бывали? Для этих воспитателей и окно событие, — ответил недовольным Александр Пашин.

Те, кто участвовал в открытии, тоже не понимают, почему церемония вызвала столь бурную реакцию.

- Почему из этого подняли такую шумиху? Да, ленточки перерезали, но открытие проходило спокойно, без помпезности и пышности, - отметила заведующая детским садом Антонина Романова. Она подчеркнула, что обновления здания детского сада стали действительно важным событием.

- Зданию детского сада были жизненно необходимы новые окна, помещения продувало очень сильно. С дверьми была та же ситуация, их приходилось даже утеплять. Заменить окна и двери на новые было непросто, это же долгий труд. Деньги на ремонт выделили в рамках «Народного бюджета»: часть средств дала республика, часть — предприниматель, часть собрали люди. Теперь помещения не продувает. Их можно проветривать без помех, а двери отвечают современным требованиям пожарной безопасности, - пояснила заведующая.

Коми не в первый раз становится объектом шуток из-за подобных курьезных церемоний. В 2015 году регион прославился, когда в Корткеросе открыли со всеми чиновничьими ритуалами две соединенные бетонные плиты, назвав их остановкой. Потом эстафету абсурда подхватила «антитеррористическая» калитка у школы в Сосногорске – тяжелая глухая дверь, установленная среди низких ажурных заборчиков. Оба случая от души высмеял в своей передаче на Первом канале Иван Ургант. Еще один курьезный случай произошел в поселке Новый Бор Усть-Цилемского района. В ноябре прошлого года там перерезали ленточку у нового светофора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Почему на торжестве не присутствовал Путин?» Топ остроумных высказываний по поводу пафосного открытия окон в Коми

Обитатели соцсетей и блогеры не могли остаться в стороне от «новости года» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Новости 24
В Коми больше всего своей жизнью довольны ухтинцы
В Коми мужчина зарубил косой-горбушей родную мать
В Коми педофила приговорили к 16 годам «строгача»
Экс-министр здравоохранения Коми получил условный срок за мошенничество
Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибели 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто