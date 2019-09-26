Заведующая детским садом в Коми, в котором открыли окна: "Не понимаю, почему подняли такую шумиху"

Тонны ироничных комментариев вызвала новость о том, что в детском саду села Айкино Усть-Вымского района торжественно открыли окна и двери. Пользователи Интернета разделились на два лагеря. Одни шутят о том, что «встаем с колен» и делают мемы, а другие считают, что для сельского детсада новые окна и двери и вправду знаковое событие.

Напомним, что церемония в честь установки в детском саду шести окон и 12 балконных дверей прошла 20 сентября. Первым о событии сообщила районная газета «Вперед», разместив пост в соцсетях. Правда, позже издание свой пост удалило.

Фото газеты "Вперед"

- Мы убрали сообщение, потому что появилось много негативных комментариев. Также причиной удаления стали технические накладки. Мы пока не решили, будем ли писать об этом событии в газете, но в следующем номере мы расскажем о реализации проекта «Народный бюджет», благодаря которому в детском саду и появились новые окна и двери, - объяснила редактор издания Наталья Шлыкова.

Но слава о нелепой церемонии, которую устроили чиновники в Айкино, уже пошла гулять в СМИ. Эту новость опубликовали крупнейшие издания России, а интернет-пользователи получили сладкую возможность для упражнений в остроумии. Но нашлись те, кто решил пристыдить народных юмористов.

— Смешно вам в своих столицах. Вы в деревнях давно бывали? Для этих воспитателей и окно событие, — ответил недовольным Александр Пашин.

Те, кто участвовал в открытии, тоже не понимают, почему церемония вызвала столь бурную реакцию.

- Почему из этого подняли такую шумиху? Да, ленточки перерезали, но открытие проходило спокойно, без помпезности и пышности, - отметила заведующая детским садом Антонина Романова. Она подчеркнула, что обновления здания детского сада стали действительно важным событием.

- Зданию детского сада были жизненно необходимы новые окна, помещения продувало очень сильно. С дверьми была та же ситуация, их приходилось даже утеплять. Заменить окна и двери на новые было непросто, это же долгий труд. Деньги на ремонт выделили в рамках «Народного бюджета»: часть средств дала республика, часть — предприниматель, часть собрали люди. Теперь помещения не продувает. Их можно проветривать без помех, а двери отвечают современным требованиям пожарной безопасности, - пояснила заведующая.

Коми не в первый раз становится объектом шуток из-за подобных курьезных церемоний. В 2015 году регион прославился, когда в Корткеросе открыли со всеми чиновничьими ритуалами две соединенные бетонные плиты, назвав их остановкой. Потом эстафету абсурда подхватила «антитеррористическая» калитка у школы в Сосногорске – тяжелая глухая дверь, установленная среди низких ажурных заборчиков. Оба случая от души высмеял в своей передаче на Первом канале Иван Ургант. Еще один курьезный случай произошел в поселке Новый Бор Усть-Цилемского района. В ноябре прошлого года там перерезали ленточку у нового светофора.

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