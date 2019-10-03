Верховный суд Коми рассмотрит апелляционную жалобу от экс-главы Избиркома Елены Шабаршиной

Бывший глава Избирательного комитета Коми Елена Шабаршина и её адвокаты Инга Красикова и Жанна Деменкова подали жалобы на приговор Сыктывкарского городского суда. Прокурор также не согласился с приговором и подал апелляционное представление в Верховный суд республики.

Напомним, что Елену Шабаршину осудили за систематическое получение взяток от экс-замглавы региона Алексея Чернова. В обмен экс-глава Избиркома передавала фигуранту «дела Гайзера» информацию о ходе выборов: сведения о кандидатах, поступающих жалобах и итогах голосования. Общая сумма взятки составила 1,56 миллиона рублей. В сентябре Сыктывкарский горсуд вынес приговор экс-чиновнице: ей назначили шесть лет лишения свободы и штраф размером 1,56 миллиона рублей. Также Елене Шабаршиной на два года запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе.

В скором времени экс-глава Избиркома будет бороться за отмену своего приговора в Верховном суде. Суд второй инстанции также рассмотрит апелляционное представление от прокуратуры. Гособвинитель хочет, чтобы Елену Шабаршину лишили звания «Заслуженный работник Республики Коми» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и признал её явку с повинной недопустимым доказательством.