В Сыктывкаре снова планируют построить мусороперерабатывающее предприятие

Ведутся переговоры о строительстве под Сыктывкаром мусороперерабатывающего завода. В Госсовете сообщили, что нашелся желающий возвести предприятии по утилизации отходов, сообщает БНК.

Весной прошлого года общественность столицы Коми взбудоражила новость, что под Сыктывкаром построят мусороперерабатывающий завод. В начале апреля мэрия опубликовала постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в местечке Койты, отведенного под строительство предприятия. Но арендой на три года с начальным платежом в 691 тысячу рублей не заинтересовалось ни одно юридическое лицо.

3 октября в Госсовете во время обсуждения проекта «Комплексная система обращения с ТКО» начальник управления охраны окружающей среды Минприроды Коми Игорь Лызлов сообщил, что появился желающий построить мусороперерабатывающее предприятие под Сыктывкаром мощностью 250 тонн в год.

Предложение предпринимателя рассмотрели на заседании рабочей группы по реализации территориальной схемы по обращению с ТКО. Во время деловой встречи возникло много вопросов к инициатору предложения. Оказалось, что место строительства не определено, экономические расчеты не готовы. Чиновники решили обсудить строительство детально. Окончательный текст соглашения они обещали подготовить к концу года.

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