2019-09-30T13:17:51+03:00
Общество

Девушка-феномен из Коми говорит на птичьем языке: «Люди думают - это розыгрыш»

Сыктывкарка Надежда Каракчиева умеет петь как соловей, жаворонок, синица и голубь
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Надежды Какракчиевой "ВКонтакте"Фото со страницы Надежды Какракчиевой "ВКонтакте"
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Недавно в соцсетях появилось видео, на котором жительница Коми мастерски подражает мелодичным трелям пернатых. Сыктывкарка Надежда Каракчиева легко говорит сразу на нескольких птичьих наречиях. В ее репертуаре - песни голубя, соловья, жаворонка и вороны.

Необычный дар Надежда Каракчиева развила сама. "Училась я у самой природы, наблюдая и слушая", - поясняет жительница Сыктывкара.

Автор видео - Эльвира Илатовская.

- Свой талант я особо не использую. Бывает, что в кругу новых знакомых запою ради интереса. Три года назад, когда выступала в хоре Емвы «Славяне», специально добавляла трель к одной из песен. Этой весной была на арт-терапевтическом семинаре. И после игры на лире захотела дополнить звук инструмента птичьим голосом. Очень созвучно получилось, — оценила творческий союз лиры и птичьей трели Надежда Каракчиева.

Люди, которые впервые слышат щебетанья и чириканья Надежды, сначала считают, что их разыгрывают.

— Когда окружающие слышат мои трели, то чаще всего удивляются. Думают, например, что где-то проигрывается запись или звучит звонок в телефоне. Иногда ищут глазами птицу поблизости, - делится Надежда Каракчиева.

Девушка-феномен при этом вполне успешно ведет предпринимательскую деятельность. Вместе с подругой она устраивает арт-вечеринки и проводит релаксационные сессии для восстановления жизненных сил.

Однако после того, как о ее таланте искусно подражать птицам заговорили в Сыктывкаре, к Надежде внезапно обратились с творческим приглашением. Ей предложили показать свой талант горожанам на сцене Центра досуга и кино «Октябрь».

На 12 октября у Надежды Каракчиевой назначена премьера ее "птичьего концерта". В этот день девушка-феномен будет выводить голосом уникальные рулады перед выступлением японского мультиинструменталиста Хико Нацуаки и продемонстрирует весь репертуар из трелей пернатых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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