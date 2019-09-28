Гапликов предложил платить за отстрел волков и медведей

Глава Коми Сергей Гапликов предложил выплачивать охотникам вознаграждение за отстрел волков и медведей в районах, где есть угроза безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона

Гапликов отметил, что дикие звери нередко выходят в города. Глава Коми напомнил, что в Едве волк загрыз девочку, и та погибла.

Сегодня лицензия условно стоит 10 тысяч рублей. Давайте сделаем её бесплатной и еще доплатим 15 тысяч за одного медведя, а за волка – 20 тысяч рублей, поскольку его гораздо сложнее подстрелить. И тогда охотники получат стимул, отметил Гапликов.

По его словам, деньги на эти цели нужно взять из резервного фонда. Глава Коми подчеркнул, что решать этот вопрос нужно же сейчас, иначе последствия могут быть трагическими.

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