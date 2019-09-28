2019-09-28T16:56:41+03:00
Общество

Гапликов предложил платить за отстрел волков и медведей

Глава республики назвал конкретные суммы
Поделиться:
Гапликов отметил, что вопрос с выплатами нужно решить как можно быстрееГапликов отметил, что вопрос с выплатами нужно решить как можно быстрееФото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

Глава Коми Сергей Гапликов предложил выплачивать охотникам вознаграждение за отстрел волков и медведей в районах, где есть угроза безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона

Гапликов отметил, что дикие звери нередко выходят в города. Глава Коми напомнил, что в Едве волк загрыз девочку, и та погибла.

Сегодня лицензия условно стоит 10 тысяч рублей. Давайте сделаем её бесплатной и еще доплатим 15 тысяч за одного медведя, а за волка – 20 тысяч рублей, поскольку его гораздо сложнее подстрелить. И тогда охотники получат стимул, отметил Гапликов.

По его словам, деньги на эти цели нужно взять из резервного фонда. Глава Коми подчеркнул, что решать этот вопрос нужно же сейчас, иначе последствия могут быть трагическими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сыктывкарском поселке бродят два волка

Жители Верхней Максаковки сильно тревожатся из-за незваных гостей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из горящего дома в Сосногорске вытащили троих человек
В Сысольском районе «семерка» сбила лося
В Сыктывкаре час тушили горящую дачу
В Сыктывкаре ищут пропавшего 43-летнего мужчину
Мэрия выкупит землю под деревяшками в центре Сыктывкара, чтобы начать строительство нового квартала
В Сыктывкаре ограничат движение на двух улицах
Холод и дождь со снегом: прогноз на выходные в Коми
Киллер из Коми признался в убийстве пяти человек 21 год назад
В Коми больше всего своей жизнью довольны ухтинцы
В Коми мужчина зарубил косой-горбушей родную мать
В Коми педофила приговорили к 16 годам «строгача»
Экс-министр здравоохранения Коми получил условный срок за мошенничество
Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибели 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск