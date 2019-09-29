2019-09-29T09:36:13+03:00
Общество

В Ухте охотники убили раненного медвежонка, которого хотели вылечить

Спасать зверя собирались специалисты из Москвы
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Фото: Наталья ЛитвиноваФото: Наталья Литвинова
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В лесу под Ухтой охотники убили раненного медвежонка. Соответствующая информация об этом появилась в сообществе программы «День».

Медведица с двумя детенышами вышла к поселку Водный под Ухтой, после чего облюбовала помойку. Добывать еду для двух медвежат и для себя оказалось просто, поэтому медведица здесь и осталась. Позднее самку убили, один из медвежат пропал, а другого ранили. Он блуждал возле помойки.

Общественники, узнав об этом, связались с благотворительным фондом защиты животных. Зоозащитники уже готовы были вылететь из Москвы. Главред программы Наталья Крутских позвонила министру природных ресурсов Роману Полшведкину, чтобы все сделать в соответствии с законом и не стать браконьерами, которые способствовали незаконному вывозу животного.

Глава ведомства подписал приказ на регулирование численности путем отлова, а не отстрела. Начальник ГО и ЧС Владимир Полуянов помог с машиной, чтобы усыпленного медвежонка доставить в надежное место, где бы зверь провел пару дней до отправки в Подмосковье. Специалисты уже собирались вылетать, но этого уже не потребовалось.

Два человека приехали застрелили медвежонка, погрузили в машину и уехали. Довольные, наверное, уехали, что удачно поохотились. Вот так было три медведя и нет трех медведей, - сообщила Крутских.

Она добавила, что специалисты ухтинского ГО и ЧС написали заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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