2019-10-01T14:49:57+03:00
Общество

В Сыктывкар едет главный редактор «Эха Москвы»

Он выступит в независимом пространстве «Револьт-центр»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: ТАСС, Антон НоводережкинФото: ТАСС, Антон Новодережкин
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В Сыктывкар едет известный российский журналист, главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он выступит в независимом пространстве «Револьт-центр».

Ровно через месяц, 1 ноября, один из самых значительных персонажей российского информационного пространства Алексей Венедиктов проведет дилетанские чтения на тему «Полтава» в Сыктывкаре. Этой теме будет посвящен свежий номер журнала «Дилетант», который вышел 22 сентября.

Важно и то, что после чтений участники встречи смогут задать любые вопросы Алексею Алексеевичу и пообщаться с ним лично.

Справка

«Дилетант» - ежемесячный цветной иллюстрированный журнал на разные исторические темы для широкой аудитории от радиостанции «Эхо Москвы». Его непросто найти в продаже, на него охотятся. Каждый номер журнала обычно посвящен одной тематике, будь то Столыпин, пират Фрэнсис Дрейк или Феликс Дзержинский. Концептуальность, качество текстов и иллюстраций делают журнал выдающимся явлением среди российских СМИ.

Где: «Револьт-центр», улица Первомайская, 149

Когда: 1 ноября в 19:00

Билеты на встречу можно купить вот здесь - https://revoltcenter.timepad.ru/event/1074290/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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