В Сыктывкаре новый аукцион на автобусные маршруты пройдет в октябре

С 1 октября в Сыктывкаре изменится перевозчик по ряду маршрутов — мэрия расторгла договор с Товариществом индивидуальных перевозчиков из-за недостоверных документов и передала линии «САТП №1». Новый аукцион на определение подрядчика по маршрутам №9, 12, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 30, 36 и 55 пройдет в течение этого месяца, рассказали «КП» в администрации.

Как сообщала мэрия, на этапе заключения двух муниципальных контрактов по обслуживанию этих маршрутов Товарищество индивидуальных перевозчиков предоставило в мэрию недостоверные документы. Это и стало поводом для расторжения договора.

Товарищество с позицией администрация не согласилось, так как контракты выполнялись в полном объеме, и подало на мэрию в суд. Правда, судебное заседание, назначенное на 30 сентября, перенесли на 24 октября.

Тем не менее, в течение этого месяца определится судьба вышеуказанных маршрутов после проведения аукциона. Пока обслуживанием маршрутов занимается «САТП №1». Пассажиры не высказывали сильного недовольства по поводу возросшей из-за смены перевозчика цены — вместо 23 рублей они теперь платят 28. Главное, по их мнению — это качество перевозок.

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